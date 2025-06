Ο Ρομπ Έντουαρντς είναι ο νέος προπονητής της Μίντλεσμπρο, όπως ανακοίνωσε (24/6), η ομάδα της Championship, με τον πρώην προπονητή της Λούτον Τάουν να αντικαθιστά τον Μάικλ Κάρικ, αφού υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.

«Ένιωσα αμέσως ότι αυτό ήταν το σωστό για μένα και με ενθουσίασε. Αν επρόκειτο να επιστρέψω, ήθελα να επιστρέψω σε ένα σημείο όπου είχαμε μια ευκαιρία, και έχουμε μια πραγματικά καλή ευκαιρία εδώ», δήλωσε ο Έντουαρντς.

Ο 42χρονος Έντουαρντς, οδήγησε τη Λούτον στην άνοδο στην Premier League στην πρώτη του σεζόν, αλλά η ομάδα υποβιβάστηκε αμέσως στην Championship το 2024 και στην τρίτη κατηγορία της League One φέτος.

We’re delighted to announce the appointment of Rob Edwards as our new head coach.

Welcome to Boro, Rob! 🔴⚪️

— Middlesbrough FC (@Boro) June 24, 2025