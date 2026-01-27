Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την επιστροφή του Νεϊμάρ στην ενεργό δράση.

Ο Βραζιλιάνος αστέρας, ο οποίος συμφώνησε να επεκτείνει το συμβόλαιό του με τη Σάντος έως το τέλος του 2026, υπεβλήθη πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό του γόνατο και θα επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος αγωνιστικά και να διεκδικήσει μία θέση στο ρόστερ της Εθνικής Βραζιλίας για το προσεχές Μουντιάλ.

Ο 33χρονος επιθετικός ανήρτησε μια φωτογραφία του σε ατομική προπόνηση στο προπονητικό κέντρο «Βασιλιάς Πελέ» της βραζιλιάνικης ομάδας, γράφοντας «επιστρέφω σύντομα».

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στη Σάντος τον Ιανουάριο του 2025 και είχε καθοριστική συμβολή στην παραμονή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία, σημειώνοντας πέντε γκολ στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Παρά τα συνεχή προβλήματα τραυματισμών τα τελευταία χρόνια, ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της «σελεσάο» (79 γκολ) ελπίζει σε επιστροφή στην εθνική ομάδα, από την οποία απουσιάζει από το 2023, με τον Κάρλο Αντσελότι να έχει καταστήσει σαφές ότι προϋπόθεση είναι η πλήρης αγωνιστική του ετοιμότητα.