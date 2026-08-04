Ο Βινίσιους Τζούνιορ δήλωσε πως προσαρμόζεται άριστα στη νέα εποχή της Ρεάλ Μαδρίτης υπό τις οδηγίες του Ζοζέ Μουρίνιο, την ώρα που συνεχίζονται τα δημοσιεύματα για το μέλλον του στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Ο 26χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, βασικό στέλεχος της επιθετικής γραμμής της Ρεάλ τα τελευταία χρόνια, εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός μετά τη δεύτερη ημέρα της καλοκαιρινής προετοιμασίας με τον Πορτογάλο τεχνικό, παρά τα σενάρια που τον συνδέουν με πιθανή μεταγραφή στην Άρσεναλ.

«Όλα πήγαν πολύ καλά. Γνωρίζουμε τον νέο προπονητή και τους νέους συμπαίκτες μας, ενώ δουλεύουμε πολύ σκληρά στις προπονήσεις», δήλωσε ο Βινίσιους στο Real Madrid TV. «Ο Μουρίνιο θέλει να είμαι όπως ήμουν πάντα: χαρούμενος, ευδιάθετος και να παίζω το ποδόσφαιρό μου».

Πίσω από το θετικό κλίμα, πάντως, παραμένει ανοικτό το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του. Ο Βινίσιους βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο της συνεργασίας του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ισπανικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών συνεχίζονται, την ίδια στιγμή που η πρωταθλήτρια Αγγλίας, Άρσεναλ, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του.

Ο Βραζιλιάνος μετρά ήδη 128 γκολ και 100 ασίστ με τη φανέλα της Ρεάλ, η οποία δεν επιθυμεί να χάσει έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα μετά τη λήξη του συμβολαίου του. Ο Βινίσιους προέρχεται από γεμάτο καλοκαίρι, καθώς συμμετείχε με τη Βραζιλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου η «σελεσάο» αποκλείστηκε στη φάση των «16». Ο ίδιος ολοκλήρωσε τη διοργάνωση ως πρώτος σκόρερ της ομάδας του με τέσσερα τέρματα.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε σωστά από πλευράς φυσικής κατάστασης, ώστε να έχουμε λιγότερους τραυματισμούς μέσα στη σεζόν και να είναι όλοι διαθέσιμοι», ανέφερε. «Ήταν μια πολύ καλή προπόνηση και όλοι φύγαμε αρκετά κουρασμένοι. Τώρα χρειάζεται ξεκούραση για τη συνέχεια. Έτσι είναι η προετοιμασία και πρέπει να είμαστε έτοιμοι».