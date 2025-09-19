Το δικό της μήνυμα στήριξης στον Ακίλε Πολονάρα έστειλε την Παρασκευή η Euroleague.

Συγκεκριμένα, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο όπου αρκετοί πρωταγωνιστές της λίγκας στέλνουν μηνύματα στήριξης στον παίκτη, που δίνει τη δική του μεγάλη μάχη με τη λευχαιμία.

«Μείνε δυνατός, Ακίλε. Είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα. Μαζί, σου στέλνουμε όλη μας την αγάπη, τη δύναμη και την ελπίδα» αναφέρουν.

Στο σχετικό βίντεο τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση δίνουν ο διευθύνων σύμβουλος της Euroleague Basketball, Πόλιους Μοτιεγιούνας, ο πρόεδρος της ένωσης διαιτητών μπάσκετ της Euroleague, Σρέτεν Ράντοβιτς, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου των προπονητών της Euroleague, Δημήτρης Ιτούδης, και πολλοί από τους πρώην συμπαίκτες του – συμπεριλαμβανομένων των Βασίλιε Μίτσιτς, Μάρκο Μπελινέλι και Τόκο Σενγκέλια.