Ο Χρήστος Τζόλης «έκλεψε» την παράσταση στο φιλικό της Κλαμπ Μπριζ με τη Φέγενορντ, την ώρα που η μεταγραφή του στην Άρσεναλ φέρεται να βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Οι πρωταθλητές Βελγίου έδωσαν το Σάββατο (11/07) το πρώτο τους φιλικό για τη σεζόν 2026‑27 και ο Έλληνας διεθνής πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Χρειάστηκε μόλις επτά λεπτά για να ανοίξει το σκορ και να πετύχει το πρώτο γκολ της ομάδας του για τη νέα χρονιά.

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