Κοντά στο MLS είναι ο Χάμες Ροντρίγκες, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ.

Ο 34χρονος Κολομβιανός μεσοεπιθετικός είναι ελεύθερος από τον Δεκέμβριο και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά την αποχώρησή του από την Κλαμπ Λεόν.

Σύμφωνα με το transfermarkt, έχει προταθεί και σε συλλόγους της Πολωνίας.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού (2022-23) κατέγραψε στη Λεόν 5 γκολ και 9 ασίστ σε 34 συμμετοχές, ενώ συνολικά στην καριέρα του μετρά 127 γκολ και 161 ασίστ σε 516 αγώνες συλλόγων. Με την εθνική Κολομβίας έχει 31 γκολ σε 122 συμμετοχές.