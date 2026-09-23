Μπελάδες από το παρελθόν για τον Μοχάμεντ Σαλάχ, καθώς οι βρετανικές Αρχές του επέβαλαν ποινή εξάμηνης απαγόρευσης οδήγησης για ένα περιστατικό υπέρβασης ορίου ταχύτητας της Rolls-Royce του το περασμένο Μάρτιο.

Συγκεκριμένα στις 27 Μαρτίου, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Σαλάχ ότι θα αποχωρούσε από τη Λίβερπουλ, έπειτα από εννέα χρόνια στο «Άνφιλντ, στο Τσεσάιρ κάμερα οδικής κυκλοφορίας κατέγραψε τη Rolls-Royce Spectre του να κινείται με 58 χλμ./ώρα σε δρόμο όπου το όριο ήταν 48 χλμ./ώρα.

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