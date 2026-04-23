Παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στο εσωτερικό της χώρας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών του Ιράν είναι «πλήρως προετοιμασμένη» να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι, δήλωσε την Τετάρτη (22/4) η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατεμέχ Μοχατζεράνι, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η συμμετοχή της ομάδας είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση μετά τις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα συνδιοργανωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά, με όλα τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων του Ιράν να είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν στις ΗΠΑ.

Η Μοχατζεράνι ανέφερε επίσης ότι το ιρανικό Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού έχει αναλάβει τον συντονισμό των απαραίτητων διαδικασιών και της εφοδιαστικής υποστήριξης για τη μετακίνηση της ομάδας και τη συμμετοχή της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ προτείνει την αντικατάσταση του Ιράν με την Ιταλία

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Πάολο Τζαμπόλι, έθεσε την ιδέα να ζητηθεί από την FIFA η αντικατάσταση του Ιράν από την Ιταλία στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

«Επιβεβαιώνω ότι πρότεινα στον Ντόναλντ Τραμπ και στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να αντικατασταθεί το Ιράν από την Ιταλία στο Μουντιάλ. Είμαι Ιταλός στην καταγωγή και θα ήταν όνειρο να δω τους “Ατζούρι” σε μια διοργάνωση που φιλοξενείται στις ΗΠΑ. Με τέσσερις τίτλους, διαθέτουν το αγωνιστικό κύρος για να δικαιολογήσουν τη συμμετοχή τους», δήλωσε ο Τζαμπόλι στην εφημερίδα.