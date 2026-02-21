Βαθμούς και εντυπώσεις μοιράστηκαν την Παρασκευή η Μάιντς και το Αμβούργο στο εναρκτήριο παιχνίδι της 23ης αγωνιστικής στη γερμανική Bundesliga.

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, με τη Μάιντς να παραμένει κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού και το Αμβούργο να βρίσκεται στη μέση του βαθμολογικού πίνακα με λιγοστές πιθανότητες για έξοδο στην Ευρώπη.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 42′ με τον Αμίρι να αξιοποιεί την ασίστ του Ντα Κόστα, ωστόσο το Αμβούργο «άρπαξε» τον βαθμό χάρη σε γκολ του Βιέιρα στο 64′, παραμένοντας χωρίς ήττα για έκτο διαδοχικό αγώνα (2 νίκες, 4 ισοπαλίες).

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr