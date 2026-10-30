Ο Νίκο Ζαλέφσκι έσωσε τον βαθμό για τους «Μπεργκαμάσκι» απέναντι στη Φιορεντίνα.

Στο συναρπαστικό παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 9η αγωνιστική της Serie A, Φιορεντίνα και Αταλάντα αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στο «Artemio Franchi», με τους «Βιόλα» να κάνουν την ανατροπή και τον Ζαλέφσκι να σώζει τον βαθμό για τους «Μπεργκαμάσκι».

Σε ένα παιχνίδι με 36 τελικές και 4 τέρματα, η Φιορεντίνα ήταν η ομάδα που μπήκε με μεγαλύτερη θέληση στο χορτάρι και έχασε την πρώτη της καλή ευκαιρία με το σουτ του Πελεγκρίνο να περνάει άουτ στο 5ο λεπτό. Με τη συμπλήρωση ενός τετάρτου, οι γηπεδούχοι «άγγιξαν» το 1-0, όταν ο Μασταντουόνο προσπάθησε να νικήσει ανεπιτυχώς τον Καρνεσέγκι μέσα από την περιοχή.

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