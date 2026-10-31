Η Μπάγερν κρατούσε στο χέρι της τη νίκη επί της Ντόρτμουντ αλλά το γκολ του Φάμπιο Σίλβα στο 89ο λεπτό λύτρωσε τους «Βεστφαλούς» και τους χάρισε την ισοπαλία με 2-2 στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Σε ένα συναρπαστικό ντέρμπι, με όμορφο ποδόσφαιρο και πολλές συγκινήσεις, η Ντόρτμουντ κατάφερε να προηγηθεί στο 34′ με τον Τζόουμπ Μπέλινγκχαμ, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ.

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