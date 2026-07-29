Παρά τις αντιδράσεις και την κατακραυγή ο Τζιάνι Ινφαντίνο επιμένει και υπόσχεται χρήματα. Ο πρόεδρος της FIFA θα δώσει από 40 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ, σε καθεμιά από τις 211 ομοσπονδίες μέλη της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, σύμφωνα με την επιστολή που έστειλε σε όλες, ανάμεσά τους και την ΕΠΟ!

Η προϋπόθεση είναι να υποστηρίξουν το σχέδιό του να δημιουργήσει μια εμπορική εταιρεία με αποτίμηση περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιάζοντας να πουλήσει ένα σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο μιας νέας εμπορικής οντότητας, ανοίγοντας τις πόρτες σε ιδιώτες επενδυτές.

Σύμφωνα με το BBC, ο Τζιάν Ινφαντίνο έθεσε προθεσμία έως τις 19 Σεπτεμβρίου για τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες να αποδεχτούν το σχέδιό του εάν επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε ένα αρχικό ποσό 20 εκατομμυρίων δολαρίων, που προκύπτει από την εκκαθάριση μεριδίου που κατέχει η FIFA σε αυτή τη νέα εταιρεία! Το μερίδιο θα είναι διαθέσιμο από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Σύμφωνα, πάντως, με το BBC, ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν συζήτησε αυτό το σχέδιο με κανέναν από τους οκτώ αντιπροέδρους της FIFA.

Ένας εκπρόσωπος της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας έκανε παρόμοιες δηλώσεις, παραδεχόμενος ότι εξεπλάγην από την ανακοίνωση στην οποία η FIFA δηλώνει την πρόθεσή της να δημιουργήσει την FIFA Forward Enterprise (FFE).

«Δεν γνωρίζαμε καθόλου αυτήν την πρόταση και δεν έχουμε ουσιαστικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του τι ακριβώς είναι η πρόταση και ποιοι όροι συνδέονται με αυτήν. Με βάση τις περιορισμένες πληροφορίες, ανησυχούμε βαθιά για την έλλειψη διαδικασίας και διακυβέρνησης για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, καθώς και για την προφανή ουσία και τις αρχές που εμπλέκονται. Όταν η πρόταση κοινοποιηθεί πλήρως και με διαφάνεια, όπως υποσχέθηκε η FIFA, θα εκφράσουμε τις απόψεις μας και θα σχολιάσουμε περαιτέρω», σχολίασε.