Συνεχίζει η διοίκηση της Μονακό τις συζητήσεις για να βρει τον αντικαταστάτη του Άντι Χούτερ στην τεχνική ηγεσία της. Πρώτος στη λίστα του προέδρου της ομάδας του πριγκιπάτου, Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, ήταν ο Γερμανός, Έντιν Τέρζιτς, που παραμένει χωρίς ομάδα, μετά την απομάκρυνση του από τον πάγκο της Ντόρτμουντ, αλλά αυτός απάντησε αρνητικά στην πρόταση των Μονεγάσκων, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Foot mercato».

Μετά την ισοπαλία (2-2) που παραχώρησε η Μονακό στο εντός έδρας ντέρμπι της Κυανής Ακτής απέναντι στη Νις, η διοίκηση είναι έτοιμη να δείξει την πόρτα της εξόδου στον 55χρονο Αυστριακό τεχνικό και στρέφεται πλέον, μετά την άρνηση του Τέρζιτς, στη λύση του Τιάγκο Μότα, ο οποίος απολύθηκε την περασμένη σεζόν από τη Γιουβέντους.

Τη φετινή σεζόν, ύστερα από επτά αγωνιστικές στη Ligue 1, η Μονακό βρίσκεται στην 5η θέση με 12 βαθμούς.