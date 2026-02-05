Δύσκολη αποδεικνύεται μέχρι στιγμής η επιστροφή του Πολ Πογκμπά στη δράση με τη φανέλα της Μονακό.

Ο 32χρονος Γάλλος μέσος, o οποίος αποκτήθηκε στις αρχές της σεζόν με στόχο να αφήσει πίσω του την 18μηνη τιμωρία για χρήση απαγορευμένων ουσιών, δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό και να προσφέρει ουσιαστικά στους «Μονεγάσκους».

Παρά το διετές συμβόλαιο που υπέγραψε, και τις προσδοκίες για παρουσία σε Ligue 1 και Champions League, οι συνεχείς τραυματισμοί τον έχουν κρατήσει εκτός, με απολογισμό μόλις 30 λεπτά συμμετοχής σε τρία παιχνίδια πρωταθλήματος.

Μάλιστα, μετά τον τελευταίο τραυματισμό του στη γάμπα, στα μέσα Δεκεμβρίου, παραμένει ακόμη εκτός προπονήσεων.

Σύμφωνα με την «L’Équipe», ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Γαλλίας δεν θα δηλωθεί στη λίστα της Μονακό για τα παιχνίδια των playoffs του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν (17 και 25 Φεβρουαρίου).

«Δεν υπάρχει σαφής απάντηση στο ερώτημα πότε θα μπορέσει να επιστρέψει. Όπως με κάθε τραυματισμό, το πρώτο βήμα θα είναι η επιστροφή στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια η συνέχιση της προπόνησης για να ανακτήσει την απαραίτητη φυσική κατάσταση για να αγωνιστεί» τόνισε σχετικά ο Γενικός Διευθυντής της Μονακό, Τιάγκο Σκούρο.