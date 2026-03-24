Η Μονακό περιμένει την επιστροφή του Νίκολα Μίροτιτς σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν στη EuroLeague, με τον έμπειρο φόργουορντ να έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, αλλά να μην είναι ακόμη απόλυτα έτοιμος για δράση.

Ο Μαυροβούνιος έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα στο πόδι, και πάτησε ξανά παρκέ μέσα στην εβδομάδα, ωστόσο η συμμετοχή του στο παιχνίδι με την Ολίμπια Μιλάνο (24/03) παραμένει αμφίβολη, καθώς το τεχνικό επιτελείο δεν θέλει να ρισκάρει πιθανή υποτροπή.

