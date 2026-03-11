Η Μονακό ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Σπανούλη, με τις δύο πλευρές να αποφασίζουν από κοινού να χωρίσουν τους δρόμους τους με άμεση ισχύ.

Ο Έλληνας τεχνικός είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας τον Δεκέμβριο του 2024 και στην πρώτη του σεζόν στη EuroLeague κατάφερε να οδηγήσει τη Μονακό μέχρι τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Εκεί, ωστόσο, η ομάδα του Μόντε Κάρλο δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο, γνωρίζοντας την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr