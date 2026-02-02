Σημαντικό αγωνιστικό πλήγμα υπέστη η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Κεβάριους Χέιζ υπέστη κάταγμα στα ζυγωματικά και αναμένεται να μείνει για πολλές εβδομάδες εκτός δράσης, με το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης μάλιστα, να παραμένει ανοιχτό.

Αυτό σημαίνει πως ο Σπανούλης μένει ουσιαστικά με μία μόνο αξιόπιστη λύση στη θέση «5», τον Γερμανό διεθνή Ντάνιελ Τάις, καθώς εκτός, παραμένει και ο Γιοάν Μακουντού.

Όλα αυτά έρχονται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της σεζόν, με τη Μονακό να βρίσκεται στο 15-10 της EuroLeague, στην 7η θέση της βαθμολογίας.

Οι Μονεγάσκοι απέχουν μόλις μία νίκη από την πρώτη εξάδα που οδηγεί απευθείας στα playoffs, ωστόσο ισοβαθμούν με τον Παναθηναϊκό και τον Ερυθρό Αστέρα, γεγονός που καθιστά κάθε απώλεια, ακόμη πιο κομβική.