Ο επιθετικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ από την Ακτή Ελεφαντοστού, Σεμπαστιάν Αλέ, έφυγε μετά από τρία χρόνια για να ενταχθεί στην Ουτρέχτη με μόνιμο συμβόλαιο, όπως ανακοίνωσε (18/8) η γερμανική ομάδα.

Ο 31χρονος, ο οποίος ήταν δανεικός στην Ουτρέχτη από την αρχή της χρονιάς, τερματίζει μια ιδιαίτερη περίοδο με την Ντόρτμουντ, έχοντας αναρρώσει από καρκίνο και επιστρέφοντας στη δράση.

Διαγνώστηκε με καρκίνο των όρχεων λίγο μετά την ένταξή του στην ομάδα από τον Άγιαξ τον Ιούλιο του 2022. Ο επιθετικός υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις και χημειοθεραπεία τους επόμενους μήνες πριν επιστρέψει στο παιχνίδι στις αρχές του 2023.

Συμμετείχε συνολικά σε 33 αγώνες της Bundesliga, πετυχαίνοντας εννέα γκολ.

«Ο Σεμπαστιάν έχει γράψει μια ξεχωριστή ιστορία εδώ. Πάλεψε με τον καρκίνο του με εντυπωσιακή δύναμη», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Σεμπάστιαν Κελ.

«Τώρα επιστρέφει στην Ουτρέχτη , σε έναν σύλλογο που σημαίνει πολλά για αυτόν και για τον οποίο αγωνίζεται τακτικά τους τελευταίους μήνες. Ευχόμαστε στον Σεμπάστιαν τα καλύτερα για το μέλλον και, πάνω απ’ όλα, καλή υγεία».

Ο Αλέ έπαιξε για την Ουτρέχτη στις αρχές της καριέρας του, από το 2015 έως το 2017.