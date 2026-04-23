Την απόφαση να διεξαχθούν με παρουσία φιλάθλων και αυστηρούς περιορισμούς οι αγώνες του ζευγαριού των play off Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ, έλαβε η Euroleague.

Αν και η αναμέτρηση της Μαδρίτης στην κανονική περίοδο είχε διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω έντονων αντιδράσεων από τους Ισπανούς για τον πόλεμο στη Γάζα, μετά από σύσκεψη αποφασίστηκε να επιτραπεί η είσοδος του φίλαθλου κοινού στους εντός έδρας αγώνες των Μαδριλένων με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, αλλά με συγκεκριμένους περιορισμούς.

Συγκεκριμένα, δικαίωμα εισόδου θα έχουν μόνο όσοι διαθέτουν εισιτήριο και ταυτοποιούνται. Δηλαδή μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι φίλαθλοι που έχουν δανεισμένα εισιτήρια διαρκείας με ταυτότητα και άδεια από τον ιδιοκτήτη. Δεν θα τεθούν προς διάθεση νέα εισιτήρια και δεν θα διατεθούν εισιτήρια στους φιλοξενούμενους.

Οι πρώτες σειρές θα είναι κενές και θα απαιτείται ταυτοποίηση σε χώρους VIP του γηπέδου, ενώ θα υπάρχουν 450 αστυνομικοί και θα ενισχυθεί η ιδιωτική ασφάλεια. Οι αγώνες στη Μαδρίτη είναι προγραμματισμένοι για τις 29 Απριλίου και 1η Μαΐου αντίστοιχα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει το πλεονέκτημα έδρας σε σειρά best of 5 με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η «βασίλισσα» τερμάτισε στην 3η θέση της regular season, ενώ οι Ισραηλινοί στην 6η.