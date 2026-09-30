Η Γερμανία επικράτησε εκτός έδρας της Μάλτας με 4-1 για τα προκριματικά του Euro U21 και ανέβηκε στο +3, αυξάνοντας την πίεση στην Ελλάδα.

Μολονότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το γκολ του Τούμα στο 9’, η γερμανική ομάδα έκανε το καθήκον της, επικράτησε άνετα με 4-1 της Μάλτας εκτός έδρας και ανέβηκε στο +3. Παρότι οι Μαλτέζοι αιφνιδίασαν τους Γερμανούς και προηγήθηκαν στο 9’ με τον Τούμα, η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στη νεαρή «μάνσαφτ».

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