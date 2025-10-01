Η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ στο διεθνές ποδόσφαιρο πρέπει να αντιμετωπιστεί πρωτίστως από την UEFA, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της FIFA και πρόεδρος της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι.

Η UEFA αναμενόταν-σύμφωνα με δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού Τύπου- από την περασμένη εβδομάδα να προσχωρήσει σε έκτακτη ψηφοφορία της εκτελεστικής της επιτροπής σχετικά με το αν θα αποκλειστεί το Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Πάντως, βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η UEFA αποφάσισε να αναβάλει την προτεινόμενη ψηφοφορία μετά την ανακοίνωση του σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή.

Το Ισραήλ βρίσκεται στην τρίτη θέση του 9ου ομίλου της προκριματικής φάσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 που θα γίνει στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, ενώ η μοναδική ομάδα του που συμμετέχει σε League phase της UEFA, είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, που αγωνίζεται στο Europa League.

Η Διεθνής Αμνηστία έστειλε επιστολή στη FIFA και την UEFA καλώντας τις να αναστείλουν την Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Μονταλιάνι, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής CONCACAF, δήλωσε ότι εναπόκειται στην UEFA να αποφασίσει για τη συμμετοχή του Ισραήλ:

«Πρώτα απ’ όλα, το Ισραήλ είναι μέλος της UEFA, όπως εγώ πρέπει να αντιμετωπίσω ένα μέλος της περιοχής μου για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να το αντιμετωπίσουν αυτό», δήλωσε ο Μονταλιάνι στους δημοσιογράφους στο συνέδριο Leaders Sports Business. Και πρόσθεσε:

«Και σέβομαι όχι μόνο τη διαδικασία τους, αλλά και οποιαδήποτε απόφαση λάβουν».

Ο Μονταλιάνι θα παραστεί στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στη Ζυρίχη, όπου το ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη, όπως ούτε η πρόταση της νοτιοαμερικανικής ομοσπονδίας CONMEBOL για επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 σε 64 ομάδες.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7/26), θα είναι το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, έχοντας ήδη επεκταθεί σε 48 ομάδες από 32.

Ο Βίκτορ Μονταλιάνι επέμεινε ότι κανένα παιχνίδι δεν θα μετακινηθεί από τις προγραμματισμένες εγκαταστάσεις, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης αγώνων από πόλεις που δεν θεωρεί ασφαλείς.

«Αν πρέπει να αντιδρώ κάθε φορά που ένας πολιτικός κάνει μια δήλωση, είτε πρόκειται για πρόεδρο είτε για γερουσιαστή είτε για βουλευτή, τότε δεν θα έκανα τη δουλειά μου, επειδή θα επικεντρωνόμουν σε αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, η πραγματικότητα είναι ότι επικεντρωνόμαστε στους 16 χώρους και φροντίζουμε να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν…», συμπλήρωσε ο Καναδός επειχειρηματίας.

Ωστόσο, είπε ότι οι ώρες έναρξης σε ορισμένους χώρους θα μπορούσαν να αλλάξουν μετά την εμπειρία του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων που φιλοξενήθηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος, όπου ορισμένοι αγώνες πραγματοποιήθηκαν σε ακραία ζέστη και υγρασία:

«Είναι πάντα ένα πρόβλημα στην περιοχή μας, επειδή τα καλοκαίρια είναι ζεστά, ακόμη και στον Καναδά είναι ζεστά, όχι μόνο στις ΗΠΑ, και γι’ αυτό είναι σημαντικό να μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα», πρόσθεσε.

Το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα ανακοινωθεί μετά την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον.