Η Μοντερέι αιφνιδίασε την Ίντερ στο πρώτο ματς των δύο ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο με κεφαλιά του αγέραστου Σέρχιο Ράμος και άντεξε σε μεγάλο βαθμό στην αντεπίθεση των Ιταλών, κρατώντας την αναμέτρηση στο 1-1.

Ο Σέρχιο Ράμος έκανε την αρχή, ο Λαουτάρο Λόπεζ απάντησε, αλλά τελικά η Μοντερέι κατάφερε να κρατήσει την Ίντερ στο 1-1 στο πρώτο ματς των ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων για τον 5ο όμιλο, με τους Μεξικανούς να κάνουν την έκπληξη.

Στο ντεμπούτο του στον πάγκο της Ίντερ, ο Κρίστιαν Κίβου είδε τον 39χρονο Ράμος να ανοίγει το σκορ με κεφαλιά στο 25ο λεπτό έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Τόρες, παγώνοντας τους Μιλανέζους, στο πρώτο παιχνίδι τους μετά τον χαμένο τελικό του Champions League από την Παρί.

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CFMINT pic.twitter.com/3EbrJFlYV1

GOOOOOL! 👑 RAMOS WITH THE HEADER! ⚽️🔥

Η Ίντερ απάντησε με μία υπέροχη κομπίνα έπειτα από ένα φάουλ που κέρδισε, που οδήγησε σε γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνεζ στο 42ο λεπτό. Παρά το γεγονός ωστόσο ότι πίεσε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, δεν μπόρεσε να βάλει δεύτερο γκολ, μένοντας στην ισοπαλία με τους Μεξικανούς.

Watch it again! 🔁

Lautaro’s goal from all angles 💥

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CFMINT pic.twitter.com/BRH7QmjBeY

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025