Ο Ζαν Μοντέρο έκανε εξωπραγματικές εμφανίσεις απέναντι στον Παναθηναϊκό, στα playoffs, οδηγώντας τη Βαλένθια στο πρώτο το Final-4 της Euroleague. «Αισθάνομαι πολύ ωραία που είμαι εδώ ξανά, στο Telekom Center Athens. Όχι απλά επειδή εδώ νικήσαμε τον Παναθηναϊκό. Αισθάνομαι πολύ ωραία και γιατί βρίσκομαι στο φάιναλ φορ,» δήλωσε ο Δομινικανός γκαρντ στην προπόνηση πριν τον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης (22/5, 21:00).

Για το «κλειδί» στον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, είπε: «Πιστεύω πως είναι σημαντικό το ποιος θα είναι πιο επιδραστικός στην αρχή. Νομίζω πως τα πρώτα λεπτά θα είναι καθοριστικά».

Για το γεγονός πως κανείς δεν πίστευε στη Βαλένθια στην αρχή της σεζόν ανέφερε: «Στην αρχή της σεζόν κανείς δεν πίστευε πως θα ήμασταν εδώ. Θα έλεγα πως ακόμη κι όταν είσαι το αουτσάιντερ, θα πρέπει να έχεις τη σωστή νοοτροπία. Κι εμείς την είχαμε. Και να που ήρθαμε, να που είμαστε εδώ».

Όσο για το πως νιώθει κανείς όταν είναι αουτσάιντερ απάντησε: «Είναι υπέροχο συναίσθημα. Δεν έχεις πίεση. Ο κόσμος πιστεύει πως θα βγεις εκεί έξω και θα ηττηθείς. Απλά πρέπει να βγούμε στο παρκέ και να παίξουμε σκληρά».

Όσο για το πως θα προσεγγίσει το παιχνίδι, η Βαλένθια, απέναντι στην πολυνίκη, Ρεάλ Μαδρίτης, ο 22χρονος Δομινικανός γκαρντ εξήγησε: «Θα παίξουμε σκληρά. Σκληρά στην άμυνα. Να βρούμε ρυθμό στην επίθεση. Να βγούμε εκεί έξω και να είμαστε ανταγωνιστικοί».