Μετανιωμένος για την απόφασή του να αποχωρήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης το 2024 εμφανίστηκε ο Αλβάρο Μοράτα, χαρακτηρίζοντάς την ως το μεγαλύτερο λάθος του.

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