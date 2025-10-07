Οι προκριματικοί αγώνες του Ισραήλ για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 στη Νορβηγία και την Ιταλία, επισκιάζονται από προβληματισμό και ανησυχίες για την ασφάλεια, με τον δήμαρχο της πόλης Ούντινε, Αλμπέρτο Φελίτσε Ντε Τόνι, να προειδοποιεί για την κατάσταση εν όψει του αγώνα που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί εκεί στις 14 Οκτωβρίου, έχοντας ζητήσει την αναβολή του.

«Είχα ζητήσει την αναβολή του αγώνα με το Ισραήλ επειδή η ατμόσφαιρα δεν ήταν κατάλληλη για μια εθνική γιορτή όπως θα έπρεπε να είναι ένας αγώνας εθνικής ομάδας, αλλά το αίτημα αυτό δεν εξετάστηκε από τις αρχές για διάφορους λόγους. Θα ήταν καλύτερη ιδέα να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, για να αποφευχθεί η ρίψη λαδιού στη φωτιά», είπε ο δήμαρχος του Ούντινε, στην ιταλική εφημερίδα LaPresse και πρόσθεσε:

«Θα καταλήξουμε με 6.000 ανθρώπους μέσα στο στάδιο και 10.000 έξω. Είναι μια κατάσταση που μας επιβλήθηκε, η κατάσταση είναι δραματική και παράδοξη, θα υπάρξουν περισσότεροι άνθρωποι έξω από ό,τι μέσα στο στάδιο».

Τις τελευταίες εβδομάδες, διαδηλωτές έχουν κατακλύσει στους δρόμους στην Ιταλία κατά της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα και σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας που αναχαιτίστηκε από τους Ισραηλινούς. Συγκρούσεις με την αστυνομία καταγράφηκαν επίσης στη Ρώμη και το Μιλάνο.

Το Ισραήλ επισκέπτεται τη Νορβηγία το Σάββατο (11/10) και την Ιταλία την Τρίτη στον πρώτο προκριματικό όμιλο. Ο πρώτος αγώνας είναι στο στάδιο Ullevaal της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας στο Όσλο, ενώ ο αγώνας με την Ιταλία θα φιλοξενηθεί στο Stadio Bluenergy (Friuli) της ομάδας της Serie A, Ουντινέζε, με περιορισμένη προσέλευση θεατών.

Ο αγώνας του Ισραήλ στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας, Όσλο, θα διεξαχθεί υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Δεν θα δημιουργηθεί ζώνη οπαδών, με τη χωρητικότητα να μειώνεται σε περίπου 3.000 και τους δρόμους γύρω από το Ullevaal να κλείνουν αρκετές ώρες πριν από την έναρξη.

Μια διαμαρτυρία στο Όσλο έχει ανακοινωθεί από τη Νορβηγική Επιτροπή Παλαιστίνης που θα συμπέσει με τον αγώνα.

Ο γενικός γραμματέας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Νορβηγίας (NFF) Καρλ-Πέτερ Λόκεν δήλωσε (6/10) ότι θα ήταν ασφαλές να παρακολουθήσει κανείς τον αγώνα.

«Ναι, θέλουμε να έρθει ο κόσμος στον αγώνα. Έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε να κάνουμε πολλά για να διασφαλίσουμε ασφαλείς συνθήκες», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η NFF δήλωσε ότι τα έσοδα από τον αγώνα θα διατεθούν σε ανθρωπιστικό σκοπό, προσθέτοντας ότι θα διατεθούν για τις προσπάθειες έκτακτης βοήθειας της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα στη Γάζα και τις γύρω περιοχές που επλήγησαν από τον πόλεμο.

Η Νορβηγία βρίσκεται στην κορυφή του 9ου ομίλου με 15 βαθμούς μπροστά από την Ιταλία και το Ισραήλ με εννέα βαθμούς, αν και οι Ιταλοί έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Οι νικητές των ομίλων προκρίνονται για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τους δεύτερους να προκρίνονται στα playoffs.