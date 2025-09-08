Το ματς -όχι απλώς της αγωνιστικής αλλά- της χρονιάς έγινε στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας, όπου το Ισραήλ υποδέχθηκε την Ιταλία. Οι «Ατζούρι» επικράτησαν 5-4 με το προβάδισμα να εναλλάσσεται διαρκώς, η νίκη να κρίνεται στο 91΄ με γκολ του Τονάλι, τον Ματέο Ρετέγκι να «μοιράζει» τρεις ασίστ στους συμπαίκτες του και τους Ιταλούς να σημειώνουν δύο αυτογκόλ! Και τι δεν έγινε σε αυτό το παιχνίδι!

Στην Πρίστινα έγινε η έκπληξη της 6ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, με το Κόσοβο να επικρατεί 2-0 της Σουηδίας. Με σκόρερ τους Ρετσμπεκάι και Μουρίκι από το πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι επέβαλαν το ρυθμό τους και πήραν μια νίκη που θα αποδειχθεί κομβική για την «οικονομία» του 2ου ομίλου. Ειδικά από τη στιγμή που η Ελβετία μοιάζει πανίσχυρη. Μετά το 3-0 επί της Σλοβενίας, έχει ξεκινήσει με δύο νίκες και 7-0 τέρματα.

Στον όμιλο της εθνικής (3ος) η Σκωτία δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα να πάρει τη νίκη επί της -τυπικά γηπεδούχου- Λευκορωσίας, στο Ζαλέγκερζεγκ. Οι Λευκορώσοι παρατάχθηκαν με 7 αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με την ομάδα που ηττήθηκε 5-1 από την Ελλάδα, όμως δεν διαφοροποίησαν και πολύ την εικόνα τους. Τα γκολ πέτυχαν οι Τσε Άνταμς στο 43΄ και Βολκόφ (αυτογκόλ) στο 65΄

Οι συνθέσεις:

Λευκορωσία (Κάρλος Αλός): Λαπούκοφ, Ζάμπελιν, Βολκόβ (71΄ Ντεμτσένκο), Πέτσενιν (71΄ Μάλκεβιτς), Κάρποβιτς (46΄ Πίγκας), Μίακις (65΄ Χρόμικο), Καλίνιν, Κόρζουν, Εμπόνγκ, Μαλάσεβιτς (46΄ Μελνιντσένκο), Μπαρκόφσκι.

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Τζόνστον (74΄ Χίκι), Σούταρ, ΜακΚένα, Ρόμπερτσον, Λ. Φέργκιουσον, Γκίλμουρ (83΄ ΜακΛίν), ΜακΤόμινεϊ (90΄ Μίλερ), ΜακΓκιν, Άνταμς, Ντόουκ (74΄ Κρίστι).

Tα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:

1ος Όμιλος

Λουξεμβούργο-Σλοβακία 0-1 (90′ Ρίγκο)

Γερμανία-Βόρεια Ιρλανδία 3-1 (7′ Γκνάμπρι, 69′ Αμίρι, 72′ Βιρτς – 34′ Πράις)

2ος Όμιλος

Κόσοβο-Σουηδία 2-0 (26΄ Ρετσμπεκάι, 42΄ Μουρίκι)

Ελβετία-Σλοβενία 3-0 (18΄ Ελβέντι, 33΄ Εμπολό, 38΄ Εντόι)

3ος Όμιλος

Λευκορωσία-Σκωτία 0-2 (43΄ Άνταμς, 65΄αυτ. Βολκόφ)

Ελλάδα-Δανία 0-3 (33΄ Ντάμσγκααρντ, 62΄ Αντ. Κρίστενσεν, 81΄ Χόιλουντ)

4ος Όμιλος

Αζερμπαϊτζάν-Ουκρανία 9/9

Γαλλία-Ισλανδία 9/9

5ος Όμιλος

Γεωργία-Βουλγαρία 3-0 (30΄ Κβαρατσκέλια, 44΄ Γκαγκνίτζε, 66΄ Μικαουτάτζε)

Τουρκία-Ισπανία 0-6 (6′,62′ Πέδρι, 22′,45’+1, 57′ Μερίνο, 53′ Τόρες)

6ος Όμιλος

Αρμενία-Ιρλανδία 9/9

Ουγγαρία-Πορτογαλία 9/9

7ος Όμιλος

Λιθουανία-Ολλανδία 2-3 (36′ Γκινέιτις, 43′ Γκιρντβάινις – 11′,64′ Ντεπάι, 33′ Τίμπερ)

Πολωνία-Φινλανδία 3-1 (27′ Κας, 45’+2 Λεβαντόφσκι, 55′ Καμίνσκι – 88′ Κάλμαν)

Ρεπό: Μάλτα

8ος Όμιλος

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Αυστρία 9/9

Κύπρος-Ρουμανία 9/9

Ρεπό: Σαν Μαρίνο

9ος Όμιλος

Ισραήλ-Ιταλία 4-5 (16΄αυτ. Λοκατέλι, 52΄, 89΄ Πέρετζ, 87΄αυτ. Μπαστόνι – 40΄,54΄ Κεν, 59΄ Πολιτάνο, 81΄ Πολιτάνο, 90+1΄ Τονάλι)

Νορβηγία-Μολδαβία 9/9

Ρεπό: Εσθονία

10ος Όμιλος

Βόρεια Μακεδονία-Λιχτενστάιν 5-0 (15′ Ελμας, 52′ Μπάρντι, 56′ Τσουρλίνοφ, 83′ Καμίλι, 90′ Στανκόβσκι)

Βέλγιο-Καζακστάν 6-0 (42′,84′ Ντε Μπρόινε, 44′,60′ Ντοκού, 51′ Ράσκιν, 87′ Μενιέρ)

Ρεπό: Ουαλία

11ος Όμιλος

Αλβανία-Λετονία 9/9

Σερβία-Αγγλία 9/9

Ρεπό: Ανδόρα

12ος Όμιλος

Γιβραλτάρ-Νησιά Φαρόε 0-1 (68΄ Άγκναρσον)

Κροατία-Μαυροβούνιο 4-0 (35΄ Γιάκιτς, 51΄ Κράμαριτς, 85΄αυτ. Κούτς, 90+2΄ Πέρισιτς)

Ρεπό: Τσεχία