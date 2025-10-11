Η νέα γενιά του τουρκικού ποδοσφαίρου έκρινε την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Βουλγαρία για τους προκριματικούς του Μουντιάλ 2026. Οι 20χρονοι Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης και Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους ήταν ασταμάτητοι και οδήγησαν την ομάδα τους σε ιστορικό θρίαμβο 6-1 στη Σόφια, που της δίνει πλέον τον πρώτο λόγο για τα play off μέσω του 5ου ομίλου. Η πρώτη θέση μοιάζει «άχαστη» για την Ισπανία που έκανε το «3 στα 3» επικρατώντας πολύ εύκολα 2-0 της Γεωργίας.

Στο Βελιγράδι σε ένα ματς γεμάτο ένταση και πάθος, η Αλβανία νίκησε 1-0 τη Σερβία και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση του 11ου ομίλου, πίσω από την Αγγλία. Ο Μανάι «πλήγωσε» τους γηπεδούχους στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Στρακόσα ήταν θετικός κάτω από τα δοκάρια, ενώ ο Άντριγια Ζίβκοβιτς ήταν βασικός με τη Σερβία και αντικαταστάθηκε στο 63΄, στο ίδιο λεπτό που μπήκε στο ματς ο Λούκα Γιόβιτς.

Τέλος, η Πορτογαλία μετά από χαμένο πέναλτι του Ρονάλντο (απέκρουσε ο Κέλεχερ) στο 75΄, πήρε τη νίκη 1-0 επί της Ιρλανδίας σε ματς-θρίλερ με κεφαλιά του Ρούμπεν Νέβες στις καθυστερήσεις.

Τα αποτελέσματα των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:

1ος Όμιλος

10 Οκτωβρίου

Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία 2-0 (18′ αυτ. Χροσόφσκι, 81′ Χουμ)

Γερμανία – Λουξεμβούργο 4-0 (12′ Ράουμ, 21′ πέν., 50′ Κίμιχ, 48′ Γκνάμπρι)

13 Οκτωβρίου

Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία 21:45

Σλοβακία – Λουξεμβούργο 21:45

2ος Όμιλος

10 Οκτωβρίου

Κόσοβο – Σλοβενία 0-0

Σουηδία – Ελβετία 0-2 (65′ πεν. Τζάκα, 90’+4′ Μανζαμπί)

13 Οκτωβρίου

Σλοβενία – Ελβετία 21:45

Σουηδία – Κόσοβο 21:45

Όμιλος

Λευκορωσία – Δανία 0-6 (14′ Φρόχολντ, 20′, 45′ Χόιλουντ, 45’+6 Ντόργκου, 66′,79′ Ντρέιερ)

Σκωτία – Ελλάδα 3-1 (64′ Κρίστι, 80′ Φέργκιουσον, 90’+3 Ντάικς – 62′ Τσιμίκας)

12 Οκτωβρίου

Σκωτία – Λευκορωσία 21:45

Δανία – Ελλάδα 21:45

4ος Όμιλος

10 Οκτωβρίου

Ισλανδία – Ουκρανία 3-5 (35′ Έλερτσον, 59′, 75′ Γκούντμουντσον – 14′, 45’+5′ Μαλινόφσκι, 45′ Χουτσούλιακ, 85′ Καλιούζνι, 89′ Οτσερέτσκο)

Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν 3-0 (45’+2′ Εμπαπέ, 69′ Ραμπιο, 84′ Τοβέν)

13 Οκτωβρίου

Ισλανδία – Γαλλία 21:45

Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν 21:45

5ος Όμιλος

11 Οκτωβρίου

Βουλγαρία – Τουρκία 1-6 (13΄ Κιρίλοφ – 11΄ Γκιουλέρ, 49΄αυτ. Ποπόφ, 52΄, 56΄ Γιλντίζ, 65΄ Τσελίκ, 90+4΄ Καχβετσί)

Ισπανία – Γεωργία 2-0 (24΄ Πίνο, 65΄ Ογιαρθάμπαλ)

14 Οκτωβρίου

Τουρκία – Γεωργία 21:45

Ισπανία – Βουλγαρία 21:45

6ος Όμιλος

11 Οκτωβρίου

Ουγγαρία – Αρμενία 2-0 (56′ Λούκατς, 90’+4 Γκρούμπερ)

Πορτογαλία – Ιρλανδία 1-0 (90+1΄ Ρούμπεν Νέβες)

14 Οκτωβρίου

Ιρλανδία – Αρμενία 21:45

Πορτογαλία – Ουγγαρία 21:45

7ος Όμιλος

Φινλανδία – Λιθουανία 2-1 (48′ Κάλμαρ, 55′ Μαρκίεφ – 25′ Σίρβις)

Μάλτα – Ολλανδία 0-4 (15’πέν, 48’πέν. Χάκπο, 57′ Ράιντερς, 90’+4 Ντεπάι)

Ρεπό: Πολωνία

12 Οκτωβρίου

Ολλανδία – Φινλανδία 19:00

Λιθουανία – Πολωνία 21:45

Ρεπό: Μάλτα

8ος Όμιλος

Αυστρία – Σαν Μαρίνο 10-0 (7′ Σμιντ, 8′, 47′, 83′, 84′ Αρναούτοβιτς, 24′ Γκρέγκοριτς, 30′, 42′ Πος, 45′ Λάιμερ, 76′ Βούρμπραντ)

Κύπρος – Βοσνία/Ερζεγοβίνη 2-2 (45’+1 Λαΐφης, 90’+7 πεν. Πίττας – 10′ Κάτιτς, 36′ αυτ. Μιχαήλ)

Ρεπό: Ρουμανία

12 Οκτωβρίου

Σαν Μαρίνο – Κύπρος 16:00

Ρουμανία – Αυστρία 21:45

Ρεπό: Βοσνία/Ερζεγοβίνη

9ος Όμιλος

11 Οκτωβρίου

Νορβηγία – Ισραήλ 5-0 (18′ αυτ. Καλαϊλί, 27′, 63′, 72′ Χάαλαντ, 28′ αυτ. Ναχμιάς)

Εσθονία – Ιταλία 1-3 (76΄ Σάπινεν – 4΄ Κεν, 38΄ Ρετέγκι, 74΄ Εσπόζιτο)

Ρεπό: Μολδαβία

14 Οκτωβρίου

Εσθονία – Μολδαβία 19:00

Ιταλία – Ισραήλ 21:45

Ρεπό: Νορβηγία

10ος Όμιλος

10 Οκτωβρίου

Καζακστάν – Λιχτενστάιν 4-0 (26′, 59′ Κενζέμπεκ, 28′ Ζαϊνούντινοφ, 81′ Κασίμ)

Βέλγιο – Βόρεια Μακεδονία 0-0

Ρεπό: Ουαλία

13 Οκτωβρίου

Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν 21:45

Ουαλία – Βέλγιο 21:45

Ρεπό: Λιχτενστάιν

11ος Όμιλος

11 Οκτωβρίου

Λετονία – Ανδόρα 2-2 (41′ Ζελένκοβς, 55′ πέν. Γκουτκόφσκις – 33′ Σαν Νίκολας, 78′ Ολιβέιρα)

Σερβία – Αλβανία 0-1 (45+1΄ Μανάι)

Ρεπό: Αγγλία

14 Οκτωβρίου

Ανδόρα – Σερβία 21:45

Λετονία – Αγγλία 21:45

Ρεπό: Αλβανία

12ος Όμιλος

Τσεχία – Κροατία 0-0

Νησιά Φαρόε – Μαυροβούνιο 4-0 (16′, 55′ Σόρενσεν, 36΄,71′ Φρεντέρικσμπεργκ)

Ρεπό: Γιβραλτάρ

12 Οκτωβρίου

Νησιά Φαρόε – Τσεχία 19:00

Κροατία – Γιβραλτάρ 21:45

Ρεπό: Μαυροβούνιο