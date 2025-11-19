Ολοκληρώθηκε ο 3ος γύρος της προκριματικής φάσης σε Κεντρική, Βόρεια Αμερική και Καραϊβική ((CONCACAF) και τρεις εθνικές ομάδες προκρίθηκαν στα τελικά του Μουντιάλ. Πρόκειται για τις ομάδες της Αϊτής, του Παναμά και του Κουρασάο, που τερμάτισαν στην πρώτη θέση των ομίλων τους.

Το Κουρασάο έμεινε στο 0-0 με την Τζαμάικα, αλλά ο βαθμός της ισοπαλίας ήταν αρκετός για να πάρει την πρόκριση για πρώτη φορά και να κάνει πραγματικότητα τ’ όνειρο της συμμετοχής του στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Αναγκαστική αλλαγή ο Πιερό

Η Αϊτή πανηγύρισε την ιστορική πρόκριση σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1974, επικρατώντας με 2-0 της Νικαράγουα.

Ο Φραντζί Πιερό ξεκίνησε βασικός, ωστόσο έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 32ο λεπτό λόγω τραυματισμού, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις της ΑΕΚ.

Τέλος ο Παναμάς νίκησε με 3-0 το Ελ Σαλβαδόρ και τερμάτισε πρώτο στον 1ο όμιλο, παίρνοντας το εισιτήριο για το Μουντιάλ.