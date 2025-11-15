Στον … κάλαθο των αχρήστων πέταξε το Βέλγιο την ευκαιρία να «σφραγίσει» από σήμερα την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς υποχρεώθηκε σε ισοπαλία με 1-1 σκορ, από το Καζακστάν στην «Αστάνα Αρένα».

Κατά πάσα πιθανότητα, ωστόσο, αυτό θα συμβεί την προσεχή Τρίτη (18/11), όταν οι «Κόκκινοι Διάβολοι» του Ρούντι Γκαρσιά θα υποδεχθούν στο «Μορίς Ντιφράν» της Λιέγης το αδύναμο Λιχτενστάιν.

Η ομάδα του Ταλγκάτ Μπαϊσουφίνοβ έβαλε δύσκολα στους φιλοξενούμενους, όταν άνοιξε το σκορ με τον 17χρονο επιθετικό της Καϊράτ Αλμάτι, Νταστάν Σατπάεβ, στο 9ο λεπτό.

Οι Βέλγοι ισοφάρισαν στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με το γκολ του άσου της Κλαμπ Μπριζ Χανς Βανάκεν στο 48΄ και πίεσαν για την ανατροπή.

Μια ανατροπή που όμως δεν ήρθε ποτέ, παρότι οι Καζάκοι έμειναν με 10 παίκτες, όταν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Ισλάμ Τσεσνόκοβ, στο 77ο λεπτό.

Το Καζακστάν ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στον όμιλο καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση. Η δεύτερη θέση, και κατ΄ επέκταση η πρόκριση στα πλέι οφ, διεκδικείται από την Ουαλία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

ΑΓ. Β.

Βέλγιο 7 15

Β. Μακεδονία 7 13

Ουαλία 6 10

Καζακστάν 8 8

Λιχτενστάιν 6 0