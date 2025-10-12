Έμεινε «ζωντανή» η Ρουμανία, 1-0 την Αυστρία

Η Κροατία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που επί της ουσίας εξασφάλισε την πρόκρισή της στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, μετά τη νίκη επί του Γιβραλτάρ με 3-0.

Την ίδια ώρα, η Πολωνία μετά το «διπλό» επί της Λιθουανίας (2-0) για τον 7ο όμιλο, θα υποδεχθεί την Ολλανδία στο «παράθυρο» των προκριματικών του Νοεμβρίου, σε ματς που θα κρίνει ποια ομάδα θα τερματίσει στην πρώτη θέση και ποια θα πάει στα μπαράζ.

Η «Χρβάτσκα» είναι σχεδόν και με τα δύο πόδια στην τελική φάση της διοργάνωσης, καθώς διατηρεί τη διαφορά του +3 από την δεύτερη Τσεχία που νωρίτερα υπέστη ήττα-σοκ από τα Νησιά Φαρόε με 2-1. Πλέον, η ομάδα του Ντάλιτς έχει να δώσει άλλα δύο παιχνίδια μέχρι το φινάλε των προκριματικών, ενώ οι Τσέχοι ένα, με τη μεταξύ τους διαφορά των γκολ που αποτελεί και το πρώτο κριτήριο στην ισοβαθμία να είναι στο +15 για τους Κροάτες!

Όσον αφορά το 1-0 στην «Arena Nasionala» του Βουκουρεστίου, ανάμεσα στη Ρουμανία και στην Αυστρία, σημαίνει ότι οι φιλοξενούμενοι παρά την πρώτη ήττα του εξακολουθούν να κρατούν την τύχη στα χέρια τους για την πρωτιά του 8ου ομίλου, ενώ για τους Βαλκάνιους ήταν ένα τεράστιο αποτέλεσμα που τους κρατά «ζωντανούς» στη μάχη για την 2η θέση και τα μπαράζ πρόκρισης.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:

1ος Όμιλος

10 Οκτωβρίου

Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία 2-0 (18′ αυτ. Χροσόφσκι, 81′ Χουμ)

Γερμανία – Λουξεμβούργο 4-0 (12′ Ράουμ, 21′ πέν., 50′ Κίμιχ, 48′ Γκνάμπρι)

13 Οκτωβρίου

Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία 21:45

Σλοβακία – Λουξεμβούργο 21:45

2ος Όμιλος

10 Οκτωβρίου

Κόσοβο – Σλοβενία 0-0

Σουηδία – Ελβετία 0-2 (65′ πεν. Τζάκα, 90’+4′ Μανζαμπί)

13 Οκτωβρίου

Σλοβενία – Ελβετία 21:45

Σουηδία – Κόσοβο 21:45

3ος Όμιλος

Λευκορωσία – Δανία 0-6 (14′ Φρόχολντ, 20′, 45′ Χόιλουντ, 45’+6 Μπόργκου, 66′, 79′ Ντρέιερ)

Σκωτία – Ελλάδα 3-1 (64′ Κρίστι, 80′ Φέργκιουσον, 90’+3 Ντάικς – 62′ Τσιμίκας)

12 Οκτωβρίου

Σκωτία – Λευκορωσία 2-1 (15΄ Άνταμς, 84΄ ΜακΤόμινεϊ – 90+6΄ Κούτσκο)

Δανία – Ελλάδα 3-1 (22′ Χόιλουντ, 40′ Άντερσεν, 41′ Ντάμσγκααρντ – 63′ Τζόλης)

4ος Όμιλος

10 Οκτωβρίου

Ισλανδία – Ουκρανία 3-5 (35′ Έλερτσον, 59′, 75′ Γκούντμουντσον – 14′, 45’+5′ Μαλινόφσκι, 45′ Χουτσούλιακ, 85′ Καλιούζνι, 89′ Οτσερέτσκο)

Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν 3-0 (45’+2′ Εμπαπέ, 69′ Ραμπιο, 84′ Τοβέν)

13 Οκτωβρίου

Ισλανδία – Γαλλία 21:45

Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν 21:45

5ος Όμιλος

11 Οκτωβρίου

Βουλγαρία – Τουρκία 1-6 (13΄ Κιρίλοφ – 11΄ Γκιουλέρ, 49΄αυτ. Ποπόφ, 52΄,56΄ Γιλντίζ, 65΄ Τσελίκ, 90+4΄ Καχβετσί)

Ισπανία – Γεωργία 2-0 (24΄ Πίνο, 65΄ Ογιαρθάμπαλ)

14 Οκτωβρίου

Τουρκία – Γεωργία 21:45

Ισπανία – Βουλγαρία 21:45

6ος Όμιλος

11 Οκτωβρίου

Ουγγαρία – Αρμενία 2-0 (56′ Λούκατς, 90’+4 Γκρούμπερ)

Πορτογαλία – Ιρλανδία 1-0 (90+1΄ Ρούμπεν Νέβες)

14 Οκτωβρίου

Ιρλανδία – Αρμενία 21:45

Πορτογαλία – Ουγγαρία 21:45

7ος Όμιλος

Φινλανδία – Λιθουανία 2-1 (48′ Κάλμαρ, 55′ Μαρκίεφ – 25′ Σίρβις)

Μάλτα – Ολλανδία 0-4 (15’πέν, 48’πέν. Χάκπο, 57′ Ράιντερς, 90’+4 Ντεπάι)

Ρεπό: Πολωνία

12 Οκτωβρίου

Ολλανδία – Φινλανδία 4-0 (8΄ Μάλεν, 17΄ Φαν Ντάι, 38΄πεν. Ντεπάι, 84΄ Χάκπο)

Λιθουανία – Πολωνία 0-2 (15′ Σιμάνσκι, 64′ Λεβαντόφσκι)

Ρεπό: Μάλτα

8ος Όμιλος

Αυστρία – Σαν Μαρίνο 10-0 (7′ Σμιντ, 8′, 47′, 83′, 84′ Αρναούτοβιτς, 24′ Γκρέγκοριτς, 30′, 42′ Πος, 45′ Λάιμερ, 76′ Βούρμπραντ)

Κύπρος – Βοσνία/Ερζεγοβίνη 2-2 (45’+1 Λαΐφης, 90’+7 πεν. Πίττας – 10′ Κάτιτς, 36′ αυτ. Μιχαήλ)

Ρεπό: Ρουμανία

12 Οκτωβρίου

Σαν Μαρίνο – Κύπρος 0-4 (9′ Λοΐζου, 59′ Ανδρέου, 67′ πέν. Κάστανος, 79′ Κακουλής)

Ρουμανία – Αυστρία 1-0 (90’+5 Γκίτα)

Ρεπό: Βοσνία

9ος Όμιλος

11 Οκτωβρίου

Νορβηγία – Ισραήλ 5-0 (18′ αυτ. Καλαϊλί, 27′, 63′, 72′ Χάαλαντ, 28′ αυτ. Ναχμιάς)

Εσθονία – Ιταλία 1-3 (76΄ Σάπινεν – 4΄ Κεν, 38΄ Ρετέγκι, 74΄ Εσπόζιτο)

Ρεπό: Μολδαβία

14 Οκτωβρίου

Εσθονία – Μολδαβία 19:00

Ιταλία – Ισραήλ 21:45

Ρεπό: Νορβηγία

10ος Όμιλος

10 Οκτωβρίου

Καζακστάν – Λιχτενστάιν 4-0 (26′, 59′ Κενζέμπεκ, 28′ Ζαϊνούντινοφ, 81′ Κασίμ)

Βέλγιο – Βόρεια Μακεδονία 0-0

Ρεπό: Ουαλία

13 Οκτωβρίου

Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν 21:45

Ουαλία – Βέλγιο 21:45

Ρεπό: Λιχτενστάιν

11ος Όμιλος

11 Οκτωβρίου

Λετονία – Ανδόρα 2-2 (41′ Ζελένκοβς, 55′ πέν. Γκουτκόφσκις – 33′ Σαν Νίκολας, 78′ Ολιβέιρα)

Σερβία – Αλβανία 0-1 (45+1΄ Μανάι)

Ρεπό: Αγγλία

14 Οκτωβρίου

Ανδόρα – Σερβία 21:45

Λετονία – Αγγλία 21:45

Ρεπό: Αλβανία

12ος Όμιλος

Τσεχία – Κροατία 0-0

Νησιά Φαρόε – Μαυροβούνιο 4-0 (16′, 55′ Σόρενσεν, 36΄, 71′ Φρεντέρικσμπεργκ)

Ρεπό: Γιβραλτάρ

12 Οκτωβρίου

Νησιά Φαρόε – Τσεχία 2-1 (67΄ Σόρενσεν, 81΄ Άγκναρσον – 78΄ Κάραμπετς)

Κροατία – Γιβραλτάρ 3-0 (30′ Φρουτ, 78′ Σούσιτς, 90’+6 Έρλιτς)

Ρεπό: Μαυροβούνιο

Οι βαθμολογίες

1ος Όμιλος (3 αγώνες)

Γερμανία 6

Σλοβακία 6

Βόρεια Ιρλανδία 6

Λουξεμβούργο 0

2ος Όμιλος (3 αγώνες)

Ελβετία 9

Κόσοβο 4

Σλοβενία 2

Σουηδία 1

3ος Όμιλος (4 αγώνες)

Δανία 10

Σκωτία 10

Ελλάδα 3

Λευκορωσία 0

4ος Όμιλος (3 αγώνες)

Γαλλία 9

Ουκρανία 4

Ισλανδία 3

Αζερμπαϊτζάν 1

5ος Όμιλος (3 αγώνες)

Ισπανία 9

Τουρκία 6

Γεωργία 3

Βουλγαρία 0

6ος Όμιλος (3 αγώνες)

Πορτογαλία 9

Ουγγαρία 4

Αρμενία 3

Ιρλανδία 1

7ος Όμιλος (σε 6 αγώνες)

Ολλανδία 16

Πολωνία 13

Φινλανδία 10 – 7 αγώνες

Λιθουανία 3 – 7 αγώνες

Μάλτα 2

8ος Όμιλος (σε 6 αγώνες)

Αυστρία 15

Βοσνία 13

Ρουμανία 10

Κύπρος 8 – 7 αγώνες

Σαν Μαρίνο 0 – 7 αγώνες

9ος Όμιλος (σε 6 αγώνες)

Νορβηγία 18

Ιταλία 12 – 5 αγώνες

Ισραήλ 9

Εσθονία 3

Μολδαβία 0 – 5 αγώνες

10ος Όμιλος (σε 5 αγώνες)

Βόρεια Μακεδονία 12 – 6 αγώνες

Βέλγιο 11

Ουαλία 10

Καζακστάν 6 – 6 αγώνες

Λιχτενστάιν 0

11ος Όμιλος (σε 6 αγώνες)

Αγγλία 15 – 5 αγώνες

Αλβανία 11

Σερβία 7 – 5 αγώνες

Λετονία 5

Ανδόρα 1

12ος Όμιλος (σε 6 αγώνες)

Κροατία 16

Τσεχία 13 – 7 αγώνες

Νησιά Φερόε 12 – 7 αγώνες

Μαυροβούνιο 6

Γιβραλτάρ 0