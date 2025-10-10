Με δύο γκολ του Χόιλουντ η Δανία έκανε «περίπατο» στον 3ο όμιλο των προκριματικών και με το εμφατικό 6-0 επί της Λευκορωσίας διατηρήθηκε στην κορυφή του γκρουπ, τρεις ημέρες πριν το μεγάλο ματς με την Ελλάδα στην Κοπεγχάγη. Μετά και την ήττα της Εθνικής στη Σκωτία με 3-1, οι Σκανδιναβοί βρίσκονται σε θέση ισχύος με 7 βαθμούς, όσους και οι Σκωτσέζοι, με την Ελλάδα να παίζει το τελευταίο της χαρτί στην πρωτεύουσα της Δανίας το βράδυ της Κυριακής.

Το σκορ της βραδιάς σημειώθηκε στο «Ερνστ Χάπελ» της Βιέννης, όπου η Αυστρία «σκόρπισε» το Σαν Μαρίνο με 8-0 και με ματς λιγότερο έφτασε τους 15 βαθμούς, δύο περισσότερους στον 8ο όμιλο από την Βοσνία, που την ίδια έχανε δύο πολύτιμους βαθμούς στη Λάρνακα μετά το 2-2 με την Κύπρο, σκορ που διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις από την ομάδα του Άκη Μάντζιου.

Ένα ήσυχο βράδυ είχε και η Ολλανδία στο Τα Καλί, όπου με το ευρύ 4-0 επί της Μάλτας (δύο γκολ και ασίστ ο Χάκπο) απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής του 7ου ομίλου, πιστοποιώντας ότι είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Η έκπληξη της βραδιάς έγινε στο Τόρσχβαν, όπου τα Νησιά Φαρόε διέλυσαν με 4-0 το Μαυροβούνιο.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:

1ος Όμιλος

10 Οκτωβρίου

Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία 21:45

Γερμανία – Λουξεμβούργο 21:45

13 Οκτωβρίου

Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία 21:45

Σλοβακία – Λουξεμβούργο 21:45

2ος Όμιλος

10 Οκτωβρίου

Κόσοβο – Σλοβενία 21:45

Σουηδία – Ελβετία 21:45

13 Οκτωβρίου

Σλοβενία – Ελβετία 21:45

Σουηδία – Κόσοβο 21:45

3ος Όμιλος

Λευκορωσία – Δανία 0-6 (14′ Φρόχολντ, 20′,45′ Χόιλουντ, 45’+6 Μπόργκου, 66′,79′ Ντρέιερ)

Σκωτία – Ελλάδα 3-1 (64′ Κρίστι, 80′ Φέργκιουσον, 90’+3 Ντάικς – 62′ Τσιμίκας)

12 Οκτωβρίου

Σκωτία – Λευκορωσία 21:45

Δανία – Ελλάδα 21:45

4ος Όμιλος

10 Οκτωβρίου

Ισλανδία – Ουκρανία 21:45

Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν 21:45

13 Οκτωβρίου

Ισλανδία – Γαλλία 21:45

Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν 21:45

5ος Όμιλος

11 Οκτωβρίου

Βουλγαρία – Τουρκία 21:45

Ισπανία – Γεωργία 21:45

14 Οκτωβρίου

Τουρκία – Γεωργία 21:45

Ισπανία – Βουλγαρία 21:45

6ος Όμιλος

11 Οκτωβρίου

Ουγγαρία – Αρμενία 19:00

Πορτογαλία – Ιρλανδία 21:45

14 Οκτωβρίου

Ιρλανδία – Αρμενία 21:45

Πορτογαλία – Ουγγαρία 21:45

7ος Όμιλος

Φινλανδία – Λιθουανία 2-1 (48′ Κάλμαρ, 55′ Μαρκίεφ – 25′ Σίρβις)

Μάλτα – Ολλανδία 0-4 (15’πέν, 48’πέν. Χάκπο, 57′ Ράιντερς, 90’+4 Ντεπάι)

Ρεπό: Πολωνία

12 Οκτωβρίου

Ολλανδία – Φινλανδία 19:00

Λιθουανία – Πολωνία 21:45

Ρεπό: Μάλτα

8ος Όμιλος

Αυστρία – Σαν Μαρίνο 10-0 (7′ Σμιντ, 8′,47′,83′,84′ Αρναούτοβιτς, 24′ Γκρέγκοριτς, 30′,42′ Πος, 45′ Λάιμερ, 76′ Βούρμπραντ)

Κύπρος – Βοσνία/Ερζεγοβίνη 2-2 (45’+1 Λαΐφης, 90’+7 πεν. Πίττας – 10′ Κάτιτς, 36′ αυτ. Μιχαήλ)

Ρεπό: Ρουμανία

12 Οκτωβρίου

Σαν Μαρίνο – Κύπρος 16:00

Ρουμανία – Αυστρία 21:45

Ρεπό: Βοσνία/Ερζεγοβίνη

9ος Όμιλος

11 Οκτωβρίου

Νορβηγία – Ισραήλ 19:00

Εσθονία – Ιταλία 21:45

Ρεπό: Μολδαβία

14 Οκτωβρίου

Εσθονία – Μολδαβία 19:00

Ιταλία – Ισραήλ 21:45

Ρεπό: Νορβηγία

10ος Όμιλος

10 Οκτωβρίου

Καζακστάν – Λιχτενστάιν 17:00

Βέλγιο – Βόρεια Μακεδονία 21:45

Ρεπό: Ουαλία

13 Οκτωβρίου

Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν 21:45

Ουαλία – Βέλγιο 21:45

Ρεπό: Λιχτενστάιν

11ος Όμιλος

11 Οκτωβρίου

Λετονία – Ανδόρα 16:00

Σερβία – Αλβανία 21:45

Ρεπό: Αγγλία

14 Οκτωβρίου

Ανδόρα – Σερβία 21:45

Λετονία – Αγγλία 21:45

Ρεπό: Αλβανία

12ος Όμιλος

Τσεχία – Κροατία 0-0

Νησιά Φαρόε – Μαυροβούνιο 4-0 (16′,55′ Σόρενσεν, 36΄,71′ Φρεντέρικσμπεργκ)

Ρεπό: Γιβραλτάρ

12 Οκτωβρίου

Νησιά Φαρόε – Τσεχία 19:00

Κροατία – Γιβραλτάρ 21:45

Ρεπό: Μαυροβούνιο