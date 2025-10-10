Μία νίκη μακριά απ’ την πρόκρισή τους στα τελικά του Μουντιάλ 2026 είναι πλέον η Γαλλία και η Ελβετία μετά τις νίκες τους επί του Αζερμπαϊτζάν (3-0 εντός) και της Σουηδία (2-0 εκτός) αντίστοιχα, καθώς έκαναν το «3Χ3» στον 4ο και 2ο όμιλο αντίστοιχα κι έχουν πάρει ήδη αποστάσεις… ασφαλείας απ’ τους διώκτες τους.

Τα γκολ των Εμπαπέ, Ραμπιό και Τοβέν (στην επιστροφή του στους «τρικολόρ» μετά από 4 χρόνια) έκαναν τη… διαφορά για τους «μπλε», ενώ για τους Ελβετούς «καθάρισαν» οι Τζάκα (65′ πέναλτι) και Μανζαμπί (90’+4′).

Καταπληκτικό ήταν το παιχνίδι στο Ρέικιαβικ, όπου η Ουκρανία προηγήθηκε με 3-1 στο ημίχρονο επί των Ισλανδών (βασικός ο Ίνγκι Ίνγκασον του Παναθηναϊκού), όμως οι «Βίκινγκς» αντέδρασαν και ισοφάρισαν σε 3-3 με δύο γκολ του Γκούντμουντσον.

Οι Ουκρανοί του Σεργκέι Ρεμπρόφ (προπονητή με τον οποίο είχε επαφές προ εβδομάδων ο Παναθηναϊκός) έφτασαν εντέλει σ’ ενα πολύτιμο διπλό που τους ανέβασε στη δεύτερη θέση και στη ζώνη των play off με τα τέρματα των Καλιούζνι (85′) και Οτσρέτσκο (89′).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης:

1ος Όμιλος

10 Οκτωβρίου

Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία 2-0 (18′ αυτ. Χροσόφσκι, 81′ Χουμ)

Γερμανία – Λουξεμβούργο 4-0 (12′ Ράουμ, 21′ πέν., 50′ Κίμιχ, 48′ Γκνάμπρι)

13 Οκτωβρίου

Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία 21:45

Σλοβακία – Λουξεμβούργο 21:45

2ος Όμιλος

10 Οκτωβρίου

Κόσοβο – Σλοβενία 0-0

Σουηδία – Ελβετία 0-2 (65′ πεν. Τζάκα, 90’+4′ Μανζαμπί)

13 Οκτωβρίου

Σλοβενία – Ελβετία 21:45

Σουηδία – Κόσοβο 21:45

3ος Όμιλος

Λευκορωσία – Δανία 0-6 (14′ Φρόχολντ, 20′,45′ Χόιλουντ, 45’+6 Μπόργκου, 66′,79′ Ντρέιερ)

Σκωτία – Ελλάδα 3-1 (64′ Κρίστι, 80′ Φέργκιουσον, 90’+3 Ντάικς – 62′ Τσιμίκας)

12 Οκτωβρίου

Σκωτία – Λευκορωσία 21:45

Δανία – Ελλάδα 21:45

4ος Όμιλος

10 Οκτωβρίου

Ισλανδία – Ουκρανία 3-5 (35′ Έλερτσον, 59′, 75′ Γκούντμουντσον – 14′, 45’+5′ Μαλινόφσκι, 45′ Χουτσούλιακ, 85′ Καλιούζνι, 89′ Οτσερέτσκο)

Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν 3-0 (45’+2′ Εμπαπέ, 69′ Ραμπιο, 84′ Τοβέν)

13 Οκτωβρίου

Ισλανδία – Γαλλία 21:45

Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν 21:45

5ος Όμιλος

11 Οκτωβρίου

Βουλγαρία – Τουρκία 21:45

Ισπανία – Γεωργία 21:45

14 Οκτωβρίου

Τουρκία – Γεωργία 21:45

Ισπανία – Βουλγαρία 21:45

6ος Όμιλος

11 Οκτωβρίου

Ουγγαρία – Αρμενία 19:00

Πορτογαλία – Ιρλανδία 21:45

14 Οκτωβρίου

Ιρλανδία – Αρμενία 21:45

Πορτογαλία – Ουγγαρία 21:45

7ος Όμιλος

Φινλανδία – Λιθουανία 2-1 (48′ Κάλμαρ, 55′ Μαρκίεφ – 25′ Σίρβις)

Μάλτα – Ολλανδία 0-4 (15’πέν, 48’πέν. Χάκπο, 57′ Ράιντερς, 90’+4 Ντεπάι)

Ρεπό: Πολωνία

12 Οκτωβρίου

Ολλανδία – Φινλανδία 19:00

Λιθουανία – Πολωνία 21:45

Ρεπό: Μάλτα

8ος Όμιλος

Αυστρία – Σαν Μαρίνο 10-0 (7′ Σμιντ, 8′,47′,83′,84′ Αρναούτοβιτς, 24′ Γκρέγκοριτς, 30′,42′ Πος, 45′ Λάιμερ, 76′ Βούρμπραντ)

Κύπρος – Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-2 (45’+1 Λαΐφης – 10′ Κάτιτς, 36′ αυτ. Μιχαήλ)

Ρεπό: Ρουμανία

12 Οκτωβρίου

Σαν Μαρίνο – Κύπρος 16:00

Ρουμανία – Αυστρία 21:45

Ρεπό: Βοσνία/Ερζεγοβίνη

9ος Όμιλος

11 Οκτωβρίου

Νορβηγία – Ισραήλ 19:00

Εσθονία – Ιταλία 21:45

Ρεπό: Μολδαβία

14 Οκτωβρίου

Εσθονία – Μολδαβία 19:00

Ιταλία – Ισραήλ 21:45

Ρεπό: Νορβηγία

10ος Όμιλος

10 Οκτωβρίου

Καζακστάν – Λιχτενστάιν 4-0 (26′,59′ Κενζέμπεκ, 28′ Ζαϊνούντινοφ, 81′ Κασίμ)

Βέλγιο – Βόρεια Μακεδονία 0-0

Ρεπό: Ουαλία

13 Οκτωβρίου

Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν 21:45

Ουαλία – Βέλγιο 21:45

Ρεπό: Λιχτενστάιν

11ος Όμιλος

11 Οκτωβρίου

Λετονία – Ανδόρα 16:00

Σερβία – Αλβανία 21:45

Ρεπό: Αγγλία

14 Οκτωβρίου

Ανδόρα – Σερβία 21:45

Λετονία – Αγγλία 21:45

Ρεπό: Αλβανία

12ος Όμιλος

Τσεχία – Κροατία 0-0

Νησιά Φαρόε – Μαυροβούνιο 4-0 (16′, 55′ Σόρενσεν, 36΄,71′ Φρεντέρικσμπεργκ)

Ρεπό: Γιβραλτάρ

12 Οκτωβρίου

Νησιά Φαρόε – Τσεχία 19:00

Κροατία – Γιβραλτάρ 21:45

Ρεπό: Μαυροβούνιο