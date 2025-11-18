Σε ένα συγκλονιστικό ματς που έγινε στο «Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης, η Σκωτία νίκησε 4-2 τη Δανία και εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ 2026. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές με ασύλληπτο γκολ του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (3΄) και προβολή του Σάνκλαντ (78΄), αλλά οι Δανοί βρήκαν τις απαντήσεις παρότι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ράσμους Κρίστενσεν στο 61΄. Η Ιστορία και η επιστροφή της Σκωτίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 28 χρόνια γράφτηκε στις καθυστερήσεις με τον Τίρνι και τον Σάνκλαντ με απίστευτη «λόμπα» από το κέντρο του γηπέδου, να διαμορφώνουν το τελικό σκορ. Οι Δανοί θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα play off.

Σε άλλο ματς με χαρακτήρα τελικού που έγινε στο «Ερνστ Χάπελ» της Βιένης, η Αυστρία με τον Γκρέγκοριτς στο 77΄ βρήκε την απάντηση στο προβάδισμα των Βόσνιων (12΄ Ταμπάκοβιτς) και με το τελικό 1-1 ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική -επίσης μετά από 28 χρόνια- ενώ οι Βόσνιοι θα παλέψουν στα play off.

Ο τρίτος «τελικός» είχε πολύ μικρότερο διακύβευμα. Η Ουαλία «πάτησε» 7-1 τη Βόρεια Μακεδονία στο Κάρντιφ, πήρε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα play off, όμως εκεί θα βρίσκεται και οι αποψινή της αντίπαλος μέσω Nations League. Απλώς οι Ουαλοί θα έχουν καλύτερη τύχη στην κλήρωση, καθώς η Β. Μακεδονία θα τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

Τα play off της Ευρωπαϊκής Ζώνης

Με την ολοκλήρωση των προκριματικών της Ευρωπαϊκής Ζώνης, έγιναν γνωστές και οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα play off διεκδικώντας τα τέσσερα εναπομείναντα «εισιτήρια» της UEFA για το Μουντιάλ της Αμερικής. Οι ομάδες θα χωριστούν σε γκρουπ των τεσσάρων που θα παίξουν ημιτελικό και τελικό, δηλαδή τέσσερα ιδιότυπα Final 4 με τους νικητές να κατακτούν την πρόκριση.

Οι εθνικές που θα συμμετάσχουν τον Μάρτιο του 2026 στα play off είναι οι 12 δεύτερες των ομίλων της προκριματικής φάσης συν τέσσερις που κέρδισαν τη συμμετοχή τους μέσω Nations League.

Οι 16 των Ευρωπαϊκών play off

Μέσω Προκριματικών: Αλβανία, Τσεχία, Ιταλία, Πολωνία, Ιρλανδία, Σλοβακία, Ουκρανία, Κόσοβο, Ουαλία, Τουρκία, Δανία, Βοσνία

Μέσω Nations League: Ρουμανία, Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

17 Νοεμβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο 1-0 (44΄πεν. Ντόνλεϊ)

Γερμανία – Σλοβακία 6-0 (18΄ Βολτεμάντε, 29΄ Γκνάμπρι, 36΄,41΄ Σανέ, 67΄ Μπάκου, 78΄ Ουεντραόγκο)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

Κόσοβο – Ελβετία 1-1 (74΄ Μουσλίγια – 47΄ Βάργκας)

Σουηδία – Σλοβενία 1-1 (87΄ Λούντγκρεν – 64΄ Έλσνικ)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

Λευκορωσία – Ελλάδα 0-0

Σκωτία – Δανία 4-2 (3΄ ΜακΤόμινεϊ, 78΄, 90+7΄ Σάνκλαντ – 57΄πεν. Χόιλουντ, 82΄ Ντόργκου)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

16 Νοεμβρίου 2025

Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία 1-3 (4′ Νταντάσοφ – 17′ Ματετά, 30′ Ακλιούς, 45+3’αυτ. Μαχαμανταλίγιεφ)

Ουκρανία – Ισλανδία 2-0 (83′ Ζουμπκόφ, 90΄+3′ Χουτσούλιακ)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

Βουλγαρία – Γεωργία 2-1 (10΄ Ρούσεφ, 24΄ Κράτσεφ – 88΄ Λοχοσβίλι)

Ισπανία – Τουρκία 2-2 (4΄ Όλμο, 62΄ Ογιαρθάμπαλ – 42΄ Γκιούλ, 54΄ Οζκάν)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

16 Νοεμβρίου 2025

Ουγγαρία – Ιρλανδία 2-3 (3′ Λούκακς, 37′ Βάργκα – 15′ πέν. 80′, 90’+6′ Πάροτ)

Πορτογαλία – Αρμενία 9-1 (7′ Βέιγκα, 28′ Γκονσάλο Ράμος, 30′, 41′, 81′ Νέβες, 45’+3′ πέν., 51′, 72′ πέν. Μπρούνο Φερνάντες, 90’+2′ Κονσεϊσάο – 18′ Σπερτσιάν)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

17 Νοεμβρίου 2025

Μάλτα – Πολωνία 2-3 (36΄ Καρντόνα, 68΄πεν. Τέουμα – 32΄ Λεβαντόφσκι, 59΄ Βσόλεκ, 85΄ Ζιελίνσκι)

Ολλανδία – Λιθουανία 4-0 (16΄ Ρέιντερς, 58΄πεν. Χάκπο, 60΄ Σίμονς, 62΄ Μάλεν)

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

Αυστρία – Βοσνία 1-1 (77΄ Γκρέγκοριτς – 12΄ Ταμπάκοβιτς)

Ρουμανία – Σαν Μαρίνο 7-1 (13΄αυτ. Ρόσι, 29΄ Μπαϊράμ, 42΄ Μαν, 57΄αυτ. Βαλεντίνι, 82΄ Ράτιου, 86΄πεν. Μουντεάνου – 2΄ Τζακοπέτι)

Ρεπό: Κύπρος

9ος ΟΜΙΛΟΣ

16 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ – Μολδαβία 4-1 (21′ πέν. Τούργκεμαν, 65′, 88′ Ρεβίβο, 85′ Πέρετζ – 37′ Νικολαέσκου)

Ιταλία – Νορβηγία 1-4 (11′ Εσπόζιτο – 63′ Νούσα, 78′, 80′ Χάαλαντ, 90’+3′ Λάρσεν)

Ρεπό: Εσθονία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

Βέλγιο – Λιχτενστάιν 7-0 (3΄ Βανάκεν, 34΄,41΄ Ντόκου, 52΄ Μέχελε, 55΄ Σάλεμακερς, 57΄,59΄ Ντε Κετελάρε)

Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία 7-1 (18΄πεν.,75΄,81΄πεν, Γουϊλσον, 21΄ Μπρουκς, 37΄ Τζόνσον, 57΄ Τζέιμς, 88΄ Μπρόουντχεντ – 23΄ Μιόβσκι)

Ρεπό: Καζακστάν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

16 Νοεμβρίου 2025

Αλβανία – Αγγλία 0-2 (74′, 82′ Κέιν)

Σερβία – Λετονία 2-1 (49′ Κατάι, 60′ Στάνκοβιτς – 12′ Γκουντκόφσκις)

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ

17 Νοεμβρίου 2025

Τσεχία – Γιβραλτάρ 6-0 (5΄ Ντουντέρα, 18΄ Τσόρι, 32΄ Κούφαλ, 39΄ Κάραμπετς, 44΄ Σούτσεκ, 41΄ Χράνατς)

Μαυροβούνιο – Κροατία 2-3 (3΄ Όσμαγιτς, 17΄ Κρίστοβιτς – 37΄πεν. Πέρισιτς, 72΄ Γιάκιτς, 87΄ Βλάσιτς)

Ρεπό: Νησιά Φαρόε

Οι τελικές βαθμολογίες

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γερμανία 15 –Προκρίθηκε στην τελική φάση

Σλοβακία 12 –Προκρίθηκε στα play off

Βόρεια Ιρλανδία 9 –Play off μέσω Nations League

Λουξεμβούργο 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελβετία 14 –Προκρίθηκε στην τελική φάση

Κόσοβο 11 –Προκρίθηκε στα play off

Σλοβενία 4

Σουηδία 2 –Play off μέσω Nations League

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Σκωτία 13 –Προκρίθηκε στην τελική φάση

Δανία 11 –Προκρίθηκε στα play off

Ελλάδα 7

Λευκορωσία 2

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Γαλλία 13 –Προκρίθηκε στην τελική φάση

Ουκρανία 10 –Προκρίθηκε στα play off

Ισλανδία 7

Αζερμπαϊτζάν 1

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισπανία 16 –Προκρίθηκε στην τελική φάση

Τουρκία 13 –Προκρίθηκε στα play off

Γεωργία 3

Βουλγαρία 3

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Πορτογαλία 13 –Προκρίθηκε στην τελική φάση

Ιρλανδία 10 –Προκρίθηκε στα play off

Ουγγαρία 8

Αρμενία 3

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Ολλανδία 20 –Προκρίθηκε στην τελική φάση

Πολωνία 17 –Προκρίθηκε στα play off

Φινλανδία 10

Μάλτα 5

Λιθουανία 3

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία 19 –Προκρίθηκε στην τελική φάση

Βοσνία 17 –Προκρίθηκε στα play off

Ρουμανία 13 –Play off μέσω Nations League

Κύπρος 8

Σαν Μαρίνο 0

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Νορβηγία 24 –Προκρίθηκε στην τελική φάση

Ιταλία 18 –Προκρίθηκε στα play off

Ισραήλ 12

Εσθονία 4

Μολδαβία 1

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Βέλγιο 18 –Προκρίθηκε στην τελική φάση

Ουαλία 16 –Προκρίθηκε στα play off

Β. Μακεδονία 13 –Play off μέσω Nations League

Καζακστάν 8

Λιχτενστάιν 0

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Αγγλία 24 –Προκρίθηκε στην τελική φάση

Αλβανία 14 –Προκρίθηκε στα play off

Σερβία 13

Λετονία 5

Ανδόρα 1

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Κροατία 22 –Προκρίθηκε στην τελική φάση

Τσεχία 16 –Προκρίθηκε στα play off

Νησιά Φαρόε 12

Μαυροβούνιο 9

Γιβραλτάρ 0