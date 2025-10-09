Η Αλγερία έγινε η 20ή ομάδα στη λίστα των χωρών που έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στο Μουντιάλ του 2026, αποτελώντας την τέταρτη αφρικανική ομάδα που εξασφαλίζει θέση στη τελική φάση, μετά από μια άνετη νίκη 3-0 επί της Σομαλίας.

Ο Μοχάμεντ Αμουρά σημείωσε δύο γκολ –φτάνοντας τα οκτώ τέρματα στη διάρκεια των προκριματικών– ενώ σκόραρε κι ο αρχηγός Ριάντ Μαχρέζ.

Με τη νίκη η Αλγερία έφτασε τους 22 βαθμούς, εξασφαλίζοντας της απροσπέλαστη διαφορά στην κορυφή του 7ου ομίλου, με έναν αγώνα να απομένει για την ολοκλήρωση των προκριματικών. Αυτή θα είναι η πέμπτη συμμετοχή της χώρας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά η πρώτη μετά το 2014 στη Βραζιλία.

Η πρώτη ομάδα κάθε ενός από τους 9 αφρικανικούς ομίλους προκρίνεται αυτόματα στα τελικά που θα διεξαχθούν σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες, με την Αλγερία να ακολουθεί το Μαρόκο, την Τυνησία και την Αίγυπτο.

Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί:

Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία.

CAF (Αφρική): Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία.

CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη.

OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία.

Προκριματικά τουρνουά Play-Off

Βολιβία, Νέα Καληδονία (2 από 6 ομάδες)

Οι θέσεις πρόκρισης:

AFC: οκτώ απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

CAF: εννέα απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

CONCACAF: έξι απευθείας θέσεις (3 + 3 για τους συνδιοργανωτές) + δύο θέσεις στο τουρνουά Play-Off

CONMEBOL: έξι απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

OFC: μία απευθείας θέση + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

UEFA: 16 απευθείας θέσεις

Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο «Kennedy Center» στην Ουάσινγκτον.