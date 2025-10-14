Η Νότια Αφρική έγινε η 23η χώρα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Μουντιάλ του 2026, επικρατώντας την Τρίτη (14/10) με 3-0 της Ρουάντα και τερματίζοντας στην κορυφή του 3ου ομίλου των προκριματικών της αφρικανικής ζώνης.

Η συμμετοχή της στο τουρνουά που θα διεξαχθεί σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό θα είναι η πρώτη μετά το 2010, όταν η χώρα είχε φιλοξενήσει τη διοργάνωση. Οι Νοτιοαφρικανοί έβαλαν απ’ το πρώτο ημίχρονο τις βάσεις για τη νίκη που θα τους έδινε την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ, καθώς πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με τους Εμπατά (5’) και Απόλις (26’).

Στο 72’ ο Μακγκόπα διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για τη Ν. Αφρική, με χιλιάδες φίλους της να ξεχύνονται στους δρόμους μετά το τελικό σφύριγμα για να πανηγυρίσουν την επιστροφή τους στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί:

-Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

-AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία

-CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Νότια Αφρική

-CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη

-OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία

-Προκριματικά τουρνουά Play-Off

Βολιβία, Νέα Καληδονία (2 από 6 ομάδες)

Οι θέσεις πρόκρισης

-AFC: οκτώ απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-CAF: εννέα απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-CONCACAF: έξι απευθείας θέσεις (3 + 3 για τους συνδιοργανωτές) + δύο θέσεις στο τουρνουά Play-Off

-CONMEBOL: έξι απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-OFC: μία απευθείας θέση + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-UEFA: 16 απευθείας θέσεις

H κλήρωση

Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο “Kennedy Center” στην Ουάσιγκτον.

Η κλήρωση θα αρχίσει στις 12:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας). Οι ομάδες που εκπροσωπούν τις διοργανώτριες χώρες θα τοποθετηθούν στις θέσεις A1 (Μεξικό), B1 (Καναδάς) και D1 (ΗΠΑ), σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

Συνολικά, 42 από τις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι γνωστές μέχρι την κλήρωση, με τις τελευταίες έξι πολυπόθητες θέσεις να καθορίζονται μέσω αγώνων play-off τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

To τουρνουά των play-off, μια νέα διοργάνωση που θα δει έξι ομάδες από πέντε από τις έξι συνομοσπονδίες (με την UEFA να διοργανώνει ξεχωριστά play-off για τις τελευταίες τέσσερις ευρωπαϊκές θέσεις) να αγωνίζονται για δύο θέσεις, θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ τον Μάρτιο.