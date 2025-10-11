Ετοιμάζει… βαλίτσες για την άλλη άκρη του Ατλαντικού η Νορβηγία, μετά και το εμφατικό 5-0 επί του Ισραήλ στο «Ούλεβαλ» του Όσλο, ενώ η Ουγγαρία «άνοιξε λογαριασμό» στον 6ο όμιλο με το 2-0 επί της Αρμενίας, που την έφερε στη δεύτερη θέση, πίσω από την Πορτογαλία που υποδέχεται αργότερα την Ιρλανδία.

Με τον Έρλινγκ Χάαλαντ σε δαιμονιώδη φόρμα, αρχικά να χάνει πέναλτι (εκτέλεσε δύο φορές) στο ξεκίνημα της αναμέτρησης (6′), αλλά ν’ απαντά με χατ τρικ (27′, 63′, 72′) και με αρκετή δόση τύχης, καθώς το πρώτο και το τρίτο ήταν αυτογκόλ, η ομάδα του Στάλε Σολμπάκεν έκανε το 6 στα 6 στον 9ο όμιλο. Ο Χάαλαντ μετράει 51 γκολ σε 46 συμμετοχές και σκόραρε σε ένατο διαδοχικό ματς με την Εθνική.

Δύο αγώνες πριν την ολοκλήρωση των προκριματικών, εξασφάλισε και μαθηματικά τουλάχιστον την 2η θέση και τα μπαράζ, ενώ παράλληλα βρίσκεται και αγκαλιά με την πρώτη και την απευθείας πρόκριση.

Η Ιταλία στον ίδιο όμιλο διατηρεί ελπίδες για την πρωτιά του γκρουπ, καθώς έχει ακόμη να δώσει τέσσερα ματς, αρχής γενομένης από το αποψινό εκτός έδρας με την Εσθονία (αυτή τη στιγμή η σκουάντρα ατζούρα βρίσκεται στη 2η θέση του γκρουπ με 9 βαθμούς).

Η φάση που σημάδεψε το παιχνίδι στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας σημειώθηκε στο 6ο λεπτό, με τον Ισραηλινό γκολκίπερ, Ντάνιελ Περέτζ, ν’ αποκρούει δύο συνεχόμενα πέναλτι του Έρλινγκ Χάαλαντ! Ο πρώην τερματοφύλακας της Μπάγερν νίκησε τον φορ της Σίτι στην πρώτη εκτέλεση, αλλά ο διαιτητής διέταξε επανάληψη, κρίνοντας ότι ο Περέτζ δεν είχε παραμείνει στη γραμμή του τη στιγμή της εκτέλεσης. Ο έμπειρος πορτιέρε παρέμεινε ψύχραιμος, καθώς είπε δεύτερο «όχι» στον κορυφαίο στράικερ, ο οποίος μετά τα πέντε γκολ με τη Μολβαδία σκόραρε τρεις φορές στη συνέχεια.