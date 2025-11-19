Οι Δανοί οπαδοί και τα μέσα ενημέρωσης… τραβούσαν τα μαλλιά τους, καθώς η Εθνική ομάδα έχασε την ευκαιρία για άμεση πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο της επόμενης χρονιάς με κακές εμφανίσεις εναντίον της Λευκορωσίας και της Σκωτίας, ενώ ένας ακόμη εφιάλτης μπορεί να τους περιμένει στα πλέι οφ.

Η γειτονική Νορβηγία προκρίθηκε αυτόματα στα τελικά από τον όμιλό της, αλλά η Σουηδία έπρεπε να συμβιβαστεί με μια θέση στα πλέι οφ. Οι Δανοί θα μπορούσαν επομένως να αντιμετωπίσουν έναν γεμάτο αγωνία ημιτελικό εναντίον των τοπικών αντιπάλων, των Σουηδών, για να έχουν πιθανότητα να προχωρήσουν.

«Θα ήταν ένα σενάριο τρόμου, επειδή η συνέπεια μιας ήττας της Δανίας θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να περάσει το καλοκαίρι στον καναπέ παρακολουθώντας τη Σουηδία και τη Νορβηγία να συμμετέχουν στους τελικούς, στους οποίους ήμασταν ένα γκολ μακριά από τη συμμετοχή εναντίον της Λευκορωσίας», δήλωσε την Τετάρτη ο Λάσε Βόγκε, αθλητικός συντάκτης της εφημερίδας BT.

Οι Δανοί μπήκαν στο τελευταίο διεθνές παράθυρο του 2025 έχοντας τον απόλυτο έλεγχο της μοίρας τους, αλλά κατάφεραν με κάποιο τρόπο να βρεθούν να χάνουν με 2-1 εντός έδρας από τη Λευκορωσία το Σάββατο, πριν επιστρέψουν και πάρουν ισοπαλία με 2-2.

Αυτό τους άφησε να χρειάζονται έναν βαθμό εναντίον της Σκωτίας για να εξασφαλίσουν την πρόκριση στο τουρνουά στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Ωστόσο, οι Σκωτσέζοι με δύο εκπληκτικά γκολ στις καθυστερήσεις έφτασαν σε μια συναρπαστική νίκη με 4-2 που τους έδωσε την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά από το 1998, με τους Δανούς να αρκούνται στα πλέι οφ.

«Για να πάρει η Δανία έναν βαθμό σε δύο αγώνες και να τερματίσει χάνοντας 4-2 εδώ… πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας στον καθρέφτη και να πούμε ότι απλά δεν είναι αρκετά καλό», δήλωσε ο πρώην επιθετικός της Εθνικής ομάδας, Νίκλας Μπέντνερ, στο TV2.

«Η Δανία δεν θα προκριθεί από τα πλέι οφ αν κάνει τα ίδια λάθη που έκανε εδώ. Μπορούμε απλώς να το ξεχάσουμε αυτό», πρόσθεσε ο πρώην διεθνής συνάδελφός του, Λαρς Γιάκομπσεν.

Η κλήρωση των πλέι οφ θα γίνει στη Ζυρίχη την Πέμπτη, με τη Δανία να βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ μαζί με την Ιταλία, την Τουρκία και την Ουκρανία. Θα αντιμετωπίσουν μια ομάδα από το τέταρτο γκρουπ, όπου συμμετέχουν οι Σουηδοί μαζί με Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία και Βόρεια Ιρλανδία.

Οι Δανοί θα παίξουν εντός έδρας και αν κερδίσουν θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν μία από τις ομάδες του δεύτερου γκρουπ (Πολωνία, Ουαλία, Τσεχία, Σλοβακία) ή του τρίτου γκρουπ (Ιρλανδία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο) σε έναν αγώνα στις 31 Μαρτίου, με μια θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο να διακυβεύεται.