Μοναδικές στιγμές εκτυλίχτηκαν στο στάδιο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης, στο πλαίσιο της αναμέτρησης ανάμεσα στη Νορβηγία και το Ιράκ για το Μουντιάλ 2026.

Όπως αποτυπώνεται στα βίντεο που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι χιλιάδες Νορβηγοί φίλαθλοι που βρέθηκαν στις εξέδρες για να στηρίξουν το αντιπροσωπευτικό τους συγκρότημα κατάφεραν να μαγνητίσουν τα βλέμματα με την απίθανη ενέργειά τους.

Το τελετουργικό των Βίκινγκς στην κερκίδα

Το σύνθημα για την έναρξη του σόου έδωσε ένας ημίγυμνος οπαδός, ο οποίος φορούσε κράνος Βίκινγκ και φύσηξε ένα παραδοσιακό κέρας. Αμέσως μετά, ένας άλλος φίλαθλος άρχισε να δίνει τον παλμό χτυπώντας ένα τύμπανο.

Σε απόλυτο συγχρονισμό, η κερκίδα, πλημμυρισμένη στα κόκκινα και τα μπλε χρώματα της Νορβηγίας, άρχισε να μιμείται την κίνηση των κουπιών, συνοδεύοντας τον ρυθμό με μια εκκωφαντική, ομαδική κραυγή.

Δείτε βίντεο από το εντυπωσιακό σκηνικό:

Η εξαιρετική ατμόσφαιρα μεταφέρθηκε και στον αγωνιστικό χώρο, σε ένα παιχνίδι γεμάτο φάσεις και μεγάλες ευκαιρίες και για τις δύο πλευρές. Τελικοί νικητές αναδείχθηκαν οι Νορβηγοί, οι οποίοι πανηγύρισαν μια σπουδαία επικράτηση με σκορ 4-1 και πρωταγωνιστή τον σπουδαίο Χάαλαντ.