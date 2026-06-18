Ένα αναπάντεχο τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στο Gillette Stadium, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης ανάμεσα στο Ιράκ και τη Νορβηγία για το Μουντιάλ 2026.

Όλα ξεκίνησαν αμέσως μετά τη λήξη του πρώτου 45λέπτου, με τη Νορβηγία να προηγείται ήδη με 2-1 χάρη σε δύο γκολ που σημείωσε ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συντήρησης του χλοοτάπητα, ένας από τους εκτοξευτήρες νερού παρουσίασε βλάβη.

Συγκεκριμένα, το μπεκ που βρισκόταν στην άκρη της μεγάλης περιοχής, μπροστά ακριβώς από την εστία όπου σκόραρε νωρίτερα ο Νορβηγός σταρ, άρχισε να αναβλύζει ανεξέλεγκτα μεγάλες ποσότητες νερού για αρκετά δευτερόλεπτα. Αν και το υπόλοιπο σύστημα ποτίσματος λειτουργούσε κανονικά, οι υπεύθυνοι αναγκάστηκαν να το απενεργοποιήσουν πλήρως, προκειμένου να αποφευχθεί μεγαλύτερη ζημιά στον αγωνιστικό χώρο.

Η ζημιά έγινε γρήγορα ορατή, καθώς το γρασίδι γύρω από το προβληματικό σημείο άρχισε να αποχρωματίζεται από την υπερβολική συγκέντρωση νερού. Οι φροντιστές του σταδίου έσπευσαν αμέσως στο σημείο, κρατώντας κουβάδες και ειδικά εργαλεία, προσπαθώντας να απομακρύνουν το λιμνάζον νερό και να το διοχετεύσουν σε άλλα, στεγνά τμήματα του γηπέδου.

Χάρη στην άμεση και συντονισμένη προσπάθεια του προσωπικού, το επηρεασμένο τμήμα του χλοοτάπητα αποκαταστάθηκε πλήρως. Όταν οι παίκτες των δύο ομάδων επέστρεψαν από τα αποδυτήρια για το δεύτερο ημίχρονο, ο αγωνιστικός χώρος είχε επανέλθει στην κανονική του κατάσταση, επιτρέποντας την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.