Στον δρόμο της… άχαστης και χωρίς να δεχθεί ακόμη γκολ στα προκριματικά (7 στα 7 και 0 παθητικό) Αγγλίας (2-0 τη Σερβία), βάδισε σήμερα και η Γαλλία, η οποία μετά την επικράτησή της επί της Ουκρανίας (4-0) έγινε η δεύτερη ομάδα από την ευρωπαϊκή ζώνη που εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκρισή της στους τελικούς του Μουντιάλ 2026.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ (4-0)

Να σημειωθεί ότι στον 11ο όμιλο, η νίκη της Αλβανίας μέσα στην Ανδόρα με 1-0 έθεσε εκτός πρόκρισης τους Σέρβους, με τους γείτονες να εξασφαλίζουν και μαθηματικά την 2η θέση και τη συμμετοχή τους στα μπαράζ. Στην πρεμιέρα του στον πάγκο των «πλάβι» ο Παούνοβιτς χρησιμοποίησε τους δύο παίκτες της ΑΕΚ, Γκρούγιτς και Γιόβιτς (αμφότεροι ως αλλαγή), ενώ βασικός ξεκίνησε ο Αντριγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ (2-0)

Παράταση στην απευθείας πρόκριση της Πορτογαλίας έδωσε η Ιρλανδία.

Σε μία από τις πιο μεγάλες εκπλήξεις των προκριματικών η ομάδα του Χέιμιρ Χάλγκριμσον επικράτησε με 2-0 των Ιβήρων στο Δουβλίνο, έμεινε «ζωντανή» στο παιχνίδι της 2ης θέσης, ενώ από την πλευρά τους οι πρωτοπόροι του γκρουπ χρειάζονται νίκη εντός έδρας την Κυριακή (16/11) απέναντι στην ουραγό Αρμενία, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν και μαθηματικά το «εισιτήριο» για τα γήπεδα των ΗΠΑ.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (2-0)

Ήττα για την Πορτογαλία, πρώτη αποβολή για τον Ρονάλντο

Η είδηση της βραδιάς ήταν η αποβολή του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 61′ με απευθείας κόκκινη, η πρώτη στην καριέρα του CR7 στα 225 ματς που έχει δώσει με την φανέλα της Εθνικής ομάδας της πατρίδας του.

Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ

Τυπικά στο παιχνίδι της κατάκτησης της πρώτης θέσης του 9ου ομίλου έμεινε η Ιταλία μετά τη νίκη θρίλερ στην Μολδαβία (2-0) με το γκολ του Μαντσίνι στο 88′. Για να πάρει την πρωτιά η «σκουάντρα ατζούρα» στην τελευταία αγωνιστική θα πρέπει να νικήσει την Νορβηγία με τέσσερα γκολ και πάνω στη μεταξύ τους μάχη στο Μιλάνο!

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΜΟΛΔΑΒΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ (0-2)

Τα αποτελέσματα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

14 Νοεμβρίου 2025

21:45 Λουξεμβούργο – Γερμανία

21:45 Σλοβακία – Βόρεια Ιρλανδία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο

21:45 Γερμανία – Σλοβακία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Γερμανία 4 9

Σλοβακία 4 9

Βόρεια Ιρλανδία 4 6

Λουξεμβούργο 4 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

21:45 Σλοβενία – Κόσοβο

21:45 Ελβετία – Σουηδία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Κόσοβο – Ελβετία

21:45 Σουηδία – Σλοβενία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Ελβετία 4 10

Κόσοβο 4 7

Σλοβενία 4 3

Σουηδία 4 1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

21:45 Ελλάδα – Σκωτία

21:45 Δανία – Λευκορωσία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

21:45 Σκωτία – Δανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Δανία 4 10

Σκωτία 4 10

Ελλάδα 4 3

Λευκορωσία 4 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία 0-2

(20′ Γκούντμουντσον, 39′ Ίνγκασον)

Γαλλία – Ουκρανία 4-0

(55’πέν,83′ Μπαπέ, 76′ Ολίσε, 84′ Εκιτικέ)

16 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία

19:00 Ουκρανία – Ισλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Γαλλία 5 13 –Προκρίθηκε

Ισλανδία 5 7

Ουκρανία 5 7

Αζερμπαϊτζάν 5 1

5ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

19:00 Γεωργία – Ισπανία

19:00 Τουρκία – Βουλγαρία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βουλγαρία – Γεωργία

21:45 Ισπανία – Τουρκία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Ισπανία 4 12

Τουρκία 4 9

Γεωργία 4 3

Βουλγαρία 4 0

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία – Ουγγαρία 0-1

(33′ Βάργκα)

Ιρλανδία – Πορτογαλία 2-0

(17′,45′ Πάροτ)

16 Νοεμβρίου 2025

16:00 Ουγγαρία – Ιρλανδία

16:00 Πορτογαλία – Αρμενία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Πορτογαλία 5 10

Ουγγαρία 5 8

Ιρλανδία 5 7

Αρμενία 5 3

7ος ΟΜΙΛΟΣ

14 Νοεμβρίου 2025

19:00 Φινλανδία – Μάλτα

21:45 Πολωνία – Ολλανδία

Ρεπό: Λιθουανία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Μάλτα – Πολωνία

21:45 Ολλανδία – Λιθουανία

Ρεπό: Φινλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Ολλανδία 6 16

Πολωνία 6 13

Φινλανδία 7 10

Λιθουανία 7 3

Μάλτα 6 2

8ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

19:00 Κύπρος – Αυστρία

21:45 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ρουμανία

Ρεπό: Σαν Μαρίνο

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Αυστρία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη

21:45 Ρουμανία – Σαν Μαρίνο

Ρεπό: Κύπρος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Αυστρία 6 15

Βοσνία 6 13

Ρουμανία 6 10

Κύπρος 7 8

Σαν Μαρίνο 7 0

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Νορβηγία – Εσθονία 4-1

(50′,52′ Σόρλοτ, 56′,62′ Χάαλαντ – 65′ Σαάρμα)

Μολδαβία – Ιταλία 0-2

(88′ Μαντσίνι, 90’+3 Εσπόζιτο)

Ρεπό: Ισραήλ

16 Νοεμβρίου 2025

21:45 Ισραήλ – Μολδαβία

21:45 Ιταλία – Νορβηγία

Ρεπό: Εσθονία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Νορβηγία 7 21

Ιταλία 7 18

Ισραήλ 7 9

Εσθονία 8 4

Μολδαβία 7 1

10ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

16:00 Καζακστάν – Βέλγιο

19:00 Λιχτενστάιν – Ουαλία

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βέλγιο – Λιχτενστάιν

21:45 Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία

Ρεπό: Καζακστάν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Βέλγιο 6 14

Β. Μακεδονία 7 13

Ουαλία 6 10

Καζακστάν 7 7

Λιχτενστάιν 6 0

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Ανδόρα – Αλβανία 0-1

(67′ Ασλάνι)

Αγγλία – Σερβία 2-0

(28′ Σάκα, 90′ Εζε)

Ρεπό: Λετονία

16 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αλβανία – Αγγλία

19:00 Σερβία – Λετονία

Ρεπό: Ανδόρα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Αγγλία 7 21 –Προκρίθηκε

Αλβανία 7 14

Σερβία 7 10

Λετονία 7 5

Ανδόρα 8 1

12ος ΟΜΙΛΟΣ

14 Νοεμβρίου 2025

21:45 Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο

21:45 Κροατία – Νησιά Φερόε

Ρεπό: Τσεχία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Τσεχία – Γιβραλτάρ

21:45 Μαυροβούνιο – Κροατία

Ρεπό: Νησιά Φερόε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Κροατία 6 16

Τσεχία 7 13

Νησιά Φερόε 7 12

Μαυροβούνιο 6 6

Γιβραλτάρ 6 0