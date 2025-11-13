Στον δρόμο της… άχαστης και χωρίς να δεχθεί ακόμη γκολ στα προκριματικά (7 στα 7 και 0 παθητικό) Αγγλίας (2-0 τη Σερβία), βάδισε σήμερα και η Γαλλία, η οποία μετά την επικράτησή της επί της Ουκρανίας (4-0) έγινε η δεύτερη ομάδα από την ευρωπαϊκή ζώνη που εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκρισή της στους τελικούς του Μουντιάλ 2026.
ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ (4-0)
Να σημειωθεί ότι στον 11ο όμιλο, η νίκη της Αλβανίας μέσα στην Ανδόρα με 1-0 έθεσε εκτός πρόκρισης τους Σέρβους, με τους γείτονες να εξασφαλίζουν και μαθηματικά την 2η θέση και τη συμμετοχή τους στα μπαράζ. Στην πρεμιέρα του στον πάγκο των «πλάβι» ο Παούνοβιτς χρησιμοποίησε τους δύο παίκτες της ΑΕΚ, Γκρούγιτς και Γιόβιτς (αμφότεροι ως αλλαγή), ενώ βασικός ξεκίνησε ο Αντριγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ.
ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ (2-0)
Παράταση στην απευθείας πρόκριση της Πορτογαλίας έδωσε η Ιρλανδία.
Σε μία από τις πιο μεγάλες εκπλήξεις των προκριματικών η ομάδα του Χέιμιρ Χάλγκριμσον επικράτησε με 2-0 των Ιβήρων στο Δουβλίνο, έμεινε «ζωντανή» στο παιχνίδι της 2ης θέσης, ενώ από την πλευρά τους οι πρωτοπόροι του γκρουπ χρειάζονται νίκη εντός έδρας την Κυριακή (16/11) απέναντι στην ουραγό Αρμενία, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν και μαθηματικά το «εισιτήριο» για τα γήπεδα των ΗΠΑ.
ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (2-0)
Ήττα για την Πορτογαλία, πρώτη αποβολή για τον Ρονάλντο
Η είδηση της βραδιάς ήταν η αποβολή του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 61′ με απευθείας κόκκινη, η πρώτη στην καριέρα του CR7 στα 225 ματς που έχει δώσει με την φανέλα της Εθνικής ομάδας της πατρίδας του.
Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
Τυπικά στο παιχνίδι της κατάκτησης της πρώτης θέσης του 9ου ομίλου έμεινε η Ιταλία μετά τη νίκη θρίλερ στην Μολδαβία (2-0) με το γκολ του Μαντσίνι στο 88′. Για να πάρει την πρωτιά η «σκουάντρα ατζούρα» στην τελευταία αγωνιστική θα πρέπει να νικήσει την Νορβηγία με τέσσερα γκολ και πάνω στη μεταξύ τους μάχη στο Μιλάνο!
ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΜΟΛΔΑΒΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ (0-2)
Τα αποτελέσματα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
14 Νοεμβρίου 2025
21:45 Λουξεμβούργο – Γερμανία
21:45 Σλοβακία – Βόρεια Ιρλανδία
17 Νοεμβρίου 2025
21:45 Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο
21:45 Γερμανία – Σλοβακία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Γερμανία 4 9
Σλοβακία 4 9
Βόρεια Ιρλανδία 4 6
Λουξεμβούργο 4 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2025
21:45 Σλοβενία – Κόσοβο
21:45 Ελβετία – Σουηδία
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Κόσοβο – Ελβετία
21:45 Σουηδία – Σλοβενία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Ελβετία 4 10
Κόσοβο 4 7
Σλοβενία 4 3
Σουηδία 4 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2025
21:45 Ελλάδα – Σκωτία
21:45 Δανία – Λευκορωσία
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα
21:45 Σκωτία – Δανία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Δανία 4 10
Σκωτία 4 10
Ελλάδα 4 3
Λευκορωσία 4 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία 0-2
(20′ Γκούντμουντσον, 39′ Ίνγκασον)
Γαλλία – Ουκρανία 4-0
(55’πέν,83′ Μπαπέ, 76′ Ολίσε, 84′ Εκιτικέ)
16 Νοεμβρίου 2025
19:00 Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία
19:00 Ουκρανία – Ισλανδία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Γαλλία 5 13 –Προκρίθηκε
Ισλανδία 5 7
Ουκρανία 5 7
Αζερμπαϊτζάν 5 1
5ος ΟΜΙΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2025
19:00 Γεωργία – Ισπανία
19:00 Τουρκία – Βουλγαρία
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Βουλγαρία – Γεωργία
21:45 Ισπανία – Τουρκία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Ισπανία 4 12
Τουρκία 4 9
Γεωργία 4 3
Βουλγαρία 4 0
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία – Ουγγαρία 0-1
(33′ Βάργκα)
Ιρλανδία – Πορτογαλία 2-0
(17′,45′ Πάροτ)
16 Νοεμβρίου 2025
16:00 Ουγγαρία – Ιρλανδία
16:00 Πορτογαλία – Αρμενία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Πορτογαλία 5 10
Ουγγαρία 5 8
Ιρλανδία 5 7
Αρμενία 5 3
7ος ΟΜΙΛΟΣ
14 Νοεμβρίου 2025
19:00 Φινλανδία – Μάλτα
21:45 Πολωνία – Ολλανδία
Ρεπό: Λιθουανία
17 Νοεμβρίου 2025
21:45 Μάλτα – Πολωνία
21:45 Ολλανδία – Λιθουανία
Ρεπό: Φινλανδία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Ολλανδία 6 16
Πολωνία 6 13
Φινλανδία 7 10
Λιθουανία 7 3
Μάλτα 6 2
8ος ΟΜΙΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2025
19:00 Κύπρος – Αυστρία
21:45 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ρουμανία
Ρεπό: Σαν Μαρίνο
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Αυστρία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη
21:45 Ρουμανία – Σαν Μαρίνο
Ρεπό: Κύπρος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Αυστρία 6 15
Βοσνία 6 13
Ρουμανία 6 10
Κύπρος 7 8
Σαν Μαρίνο 7 0
9ος ΟΜΙΛΟΣ
Νορβηγία – Εσθονία 4-1
(50′,52′ Σόρλοτ, 56′,62′ Χάαλαντ – 65′ Σαάρμα)
Μολδαβία – Ιταλία 0-2
(88′ Μαντσίνι, 90’+3 Εσπόζιτο)
Ρεπό: Ισραήλ
16 Νοεμβρίου 2025
21:45 Ισραήλ – Μολδαβία
21:45 Ιταλία – Νορβηγία
Ρεπό: Εσθονία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Νορβηγία 7 21
Ιταλία 7 18
Ισραήλ 7 9
Εσθονία 8 4
Μολδαβία 7 1
10ος ΟΜΙΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2025
16:00 Καζακστάν – Βέλγιο
19:00 Λιχτενστάιν – Ουαλία
Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Βέλγιο – Λιχτενστάιν
21:45 Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία
Ρεπό: Καζακστάν
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Βέλγιο 6 14
Β. Μακεδονία 7 13
Ουαλία 6 10
Καζακστάν 7 7
Λιχτενστάιν 6 0
11ος ΟΜΙΛΟΣ
Ανδόρα – Αλβανία 0-1
(67′ Ασλάνι)
Αγγλία – Σερβία 2-0
(28′ Σάκα, 90′ Εζε)
Ρεπό: Λετονία
16 Νοεμβρίου 2025
19:00 Αλβανία – Αγγλία
19:00 Σερβία – Λετονία
Ρεπό: Ανδόρα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Αγγλία 7 21 –Προκρίθηκε
Αλβανία 7 14
Σερβία 7 10
Λετονία 7 5
Ανδόρα 8 1
12ος ΟΜΙΛΟΣ
14 Νοεμβρίου 2025
21:45 Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο
21:45 Κροατία – Νησιά Φερόε
Ρεπό: Τσεχία
17 Νοεμβρίου 2025
21:45 Τσεχία – Γιβραλτάρ
21:45 Μαυροβούνιο – Κροατία
Ρεπό: Νησιά Φερόε
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Κροατία 6 16
Τσεχία 7 13
Νησιά Φερόε 7 12
Μαυροβούνιο 6 6
Γιβραλτάρ 6 0