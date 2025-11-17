Η Νορβηγία ήταν η 32η ομάδα (και 5η απ’ την ευρωπαϊκή ζώνη) που εξασφάλισε την παρουσία της στα τελικά του Μουντιάλ 2026, τερματίζοντας στην πρώτη θέση του 9ου ομίλου, μετά τη νέα εμφατική νίκη της με 4-1 επί της Ιταλίας στο Μιλάνο και μάλιστα με ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο.

TΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ (1-4)

Η «παρέα» του Έρλινγκ Χάαλαντ είχε ούτως ή άλλως τεράστιο προβάδισμα εξαρχής, καθώς λόγω της μεγάλης διαφοράς τερμάτων έπρεπε να ηττηθεί με… 9 γκολ διαφορά για να μείνει δεύτερη.

Βρέθηκε πίσω στο σκορ απ’ το γκολ του Εσπόζιτο στο 11′, όμως ισοφάρισε στο 63′ με τον Νούσα και προκρίθηκε… πανηγυρικά και με το απόλυτο νικών («8 στα 8») με δύο γκολ του Χάαλαντ στο 78′ και στο 80′ κι άλλο ένα του Λάρσεν στο 90’+3′.

Ο Νορβηγός σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι έκλεισε με εμφατικό τρόπο τα προκριματικά σημειώνοντας 16 γκολ σε 8 αγώνες (!) και οι Ιταλοί θα δώσουν πλέον μία… έξτρα «μάχη» για play off για να πάρουν την πρόκριση και να μην μείνουν για τρίτη σερί διοργάνωση εκτός.

Στο άλλο παιχνίδι των 21:45, το Ισραήλ πήρε μεγάλη νίκη με 4-1 κόντρα στη Μολδαβία. Στα play off η Ουκρανία, «απόλυτη» και με… μηδενικό «παθητικό» η Αγγλία Το ντέρμπι του 4ου ομίλου για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα play off του Μουντιάλ 2026 βρήκε νικήτρια στο τέλος της Ουκρανία, η οποία επικράτησε με 2-0 της Ισλανδίας και θα έχει μία δεύτερη ευκαιρία για να συμμετάσχει στη μεγάλη καλοκαιρινή «γιορτή» του ποδοσφαίρου μέσω των αγώνων μπαράζ του Μαρτίου. ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΙΣΛΑΝΔΙΑ (2-0) Στο “Stadion Wojska Polskiego” της Βαρσοβίας, οι Ουκρανοί ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κι έφτασαν εντέλει στη νίκη, χάρις στα γκολ των Ζουμπκόφ (83′) και Χουτσούλιακ (90’+3′). Βασικοί ήταν στο κέντρο άμυνας της Ισλανδίας ο Ίνγκι Ίνγκασον του Παναθηναϊκού κι ο πρώην «πράσινος» και νυν στόπερ του Λεβαδειακού, Χόρντουρ Μάγκνουσον. Την ίδια ώρα η Αγγλία έκανε και πάλι… περίπατο, νικώντας εκτός έδρας και την Αλβανία με 2-0 χάρη σε δύο γκολ του Χάρι Κέιν στο 74′ και στο 82′ κι ολοκλήρωσε την προκριματική σειρά της με το απόλυτο νικών («8 στα 8») και με μηδενικό «παθητικό». Σημείωσε 22 γκολ σε 8 αγώνες και δεν δέχθηκε κανένα. ΤΑ HIGHLIGHTS TOY ΑΛΒΑΝΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ (0-2) Η Γαλλία, με πολλούς αναπληρωματικούς στη σύνθεσή της νίκησε εύκολα το Αζερμπαϊτζάν εκτός έδρας με 3-1, ενώ η Σερβία με βασικούς τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ (δύο ασίστ), Λούκα Γιόβιτς, Μάρκο Γκρούγιτς της ΑΕΚ πήρε μία νίκη άνευ αντικρίσματος επί της Λετονίας με 2-1, καθώς έμεινε εκτός play off.

Τα αποτελέσματα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο

21:45 Γερμανία – Σλοβακία

2ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Κόσοβο – Ελβετία

21:45 Σουηδία – Σλοβενία

3ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

21:45 Σκωτία – Δανία

4ος ΟΜΙΛΟΣ

16 Νοεμβρίου 2025

Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία 1-3

(4′ Νταντάσοφ – 17′ Ματετά, 30′ Ακλιούς, 45’+3′ αυτ. Μαχαμανταλίγιεφ)

Ουκρανία – Ισλανδία 2-0

(83′ Ζουμπκόφ, 90΄+3′ Χουτσούλιακ)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βουλγαρία – Γεωργία

21:45 Ισπανία – Τουρκία

6ος ΟΜΙΛΟΣ

16 Νοεμβρίου 2025

Ουγγαρία – Ιρλανδία 2-3

(3′ Λούκακς, 37′ Βάργκα – 15′ πέν. 80′, 90’+6′ Πάροτ)

Πορτογαλία – Αρμενία 9-1

(7′ Βέιγκα, 28′ Γκονσάλο Ράμος, 30′, 41′, 81′ Νέβες, 45’+3′ πέν., 51′, 72′ πέν. Μπρούνο Φερνάντες, 90’+2′ Κονσεϊσάο – 18′ Σπερτσιάν)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Μάλτα – Πολωνία

21:45 Ολλανδία – Λιθουανία

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Αυστρία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη

21:45 Ρουμανία – Σαν Μαρίνο

Ρεπό: Κύπρος

9ος ΟΜΙΛΟΣ

16 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ – Μολδαβία 4-1

(21′ πέν. Τούργκεμαν, 65′, 88′ Ρεβίβο, 85′ Πέρετζ – 37′ Νικολαέσκου)

Ιταλία – Νορβηγία 1-4

(11′ Εσπόζιτο – 63′ Νούσα, 78′, 80′ Χάαλαντ, 90’+3′ Λάρσεν)

Ρεπό: Εσθονία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βέλγιο – Λιχτενστάιν

21:45 Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία

Ρεπό: Καζακστάν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

16 Νοεμβρίου 2025

Αλβανία – Αγγλία 0-2

(74′, 82′ Κέιν)

Σερβία – Λετονία 2-1

(49′ Κατάι, 60′ Στάνκοβιτς – 12′ Γκουντκόφσκις)

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Τσεχία – Γιβραλτάρ

21:45 Μαυροβούνιο – Κροατία

Ρεπό: Νησιά Φερόε