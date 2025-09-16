Ο προκριματικός αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μεταξύ Σερβίας και Αλβανίας, που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Βελιγράδι, μεταφέρθηκε στο Λέσκοβατς, στο νότιο τμήμα της χώρας, για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε η Σερβική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Η UEFA ενέκρινε το αίτημα της Σερβίας να μεταφέρει τον αγώνα, που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Οκτωβρίου, με τη συγκατάθεση και της Αλβανίας.

«Ο κύριος λόγος είναι η ασφάλεια, όχι μόνο για τους οπαδούς, αλλά κυρίως για τους παίκτες και όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτόν τον αγώνα», εξήγησε σε ανακοίνωσή της η Σερβική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. «Ένας τέτοιος αγώνας φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου και απαιτεί απόλυτο έλεγχο για την αποφυγή επεισοδίων, όπως συνέβη στις τελευταίες συναντήσεις μεταξύ των δύο ομάδων».

Το 2014, στη διάρκεια ενός προκριματικού αγώνα του Euro 2016, ένα drone που μετέφερε σημαία που προωθούσε μια «Μεγάλη Αλβανία» πέταξε πάνω από το γήπεδο, προκαλώντας οργή μεταξύ των Σέρβων οπαδών που εισέβαλαν στο γήπεδο με αποτέλεσμα τη διακοπή του αγώνα. Η Αλβανία ανακηρύχθηκε νικήτρια (3-0).

Η εν λόγω σημαία αντιπροσώπευε ένα εκτεταμένο αλβανικό κράτος, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, μιας επαρχίας που κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Σερβία το 2008, την οποία το Βελιγράδι δεν αναγνωρίζει.

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά ένα χρόνο αργότερα στο Ελμπασάν της Αλβανίας, εν μέσω σημαντικής έντασης και έντονης αστυνομικής παρουσίας. Ο Τύπος ανέφερε τότε ότι το λεωφορείο της σερβικής ομάδας δέχθηκε επίθεση με πέτρες πριν από τον αγώνα.

Η Διεθνής Ομοσπονδία (FIFA) είχε ήδη επιβάλει κυρώσεις στη σερβική ομοσπονδία τον Ιούνιο για «διακρίσεις και ρατσιστική βία» από τους οπαδούς της κατά τη διάρκεια ενός αγώνα εναντίον της Ανδόρας. «Η μεταφορά και η διεξαγωγή του αγώνα στο Λέσκοβατς μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πιθανών επεισοδίων», πρόσθεσε η ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της.

Το στάδιο Ντουμπότσιτσα στο Λέσκοβατς, που κατασκευάστηκε πριν από δύο χρόνια, μπορεί να χωρέσει μόνο 8.000 άτομα, πολύ μικρότερη χωρητικότητα από το στάδιο των 52.000 στο Βελιγράδι.

Η Σερβία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση του Ομίλου Κ, ακριβώς πίσω από τη δεύτερη Αλβανία και την πρώτη Αγγλία.