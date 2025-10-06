Το κύμα διαδηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης σε αρκετές ιταλικές πόλεις, το οποίο κορυφώθηκε με τη μεγάλη διαδήλωση στη Ρώμη, έχει αυξήσει περαιτέρω το επίπεδο ανησυχίας εν όψει του αγώνα Ιταλία εναντίον Ισραήλ (14/10), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα διεξαχθεί στο Στάδιο Bluenergy στο Ούντινε.

«Η πόλη θα τεθεί σε καραντίνα, ενώ βρίσκεται ήδη σε υψηλό συναγερμό προκειμένου να αντιμετωπιστούν διαμαρτυρίες υπέρ της Γάζας», αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «La Gazzetta dello Sport»

Ο αγώνας, καθοριστικός για τη δεύτερη θέση στον 9ο όμιλο, έχει βρεθεί ήδη στο επίκεντρο διαμάχης, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών που κάλεσαν την ιταλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου (FIGC) να μην αγωνιστεί και να αποσύρει την εθνική ομάδα από το γήπεδο – μια επιλογή που δεν εξετάστηκε ποτέ από τους ηγέτες της ομοσπονδίας – και στη συνέχεια τη FIFA να αποκλείσει το Ισραήλ από διεθνείς διοργανώσεις.

Ο Δήμαρχος της Ούντινε, Αλμπέρτο Φελίτσε Ντε Τόνι, λόγω του κλίματος ζήτησε την αναβολή του αγώνα. Και αυτή ήταν μια επιλογή που δεν εξετάστηκε ποτέ από τη FIFA.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές του Τελ Αβίβ για να διασφαλίσει μια ειρηνική υποδοχή για την εθνική ομάδα του Ισραήλ, η οποία θα παρακολουθείται σε ιταλικό έδαφος από μια περίπολο πρακτόρων της Μοσάντ.

Το 2024, η ομάδα φιλοξενήθηκε σε ένα δημοφιλές ξενοδοχείο στο Ούντινε, όχι μακριά από το στάδιο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, για να αποφευχθεί η επαφή με τον έξω κόσμο, όσο το δυνατόν περισσότερο, η αντιπροσωπεία θα παραληφθεί από το Αεροδρόμιο Ronchi dei Legionari και θα συνοδευτεί σε μια άκρως απόρρητη εγκατάσταση, υπό 24ωρη παρακολούθηση μέχρι να φύγει από την Ιταλία.

«Μια τέτοια κατάσταση είναι εντελώς πρωτόγνωρη για εμάς», παραδέχονται αστυνομικές πηγές. Ενισχύσεις θα φτάσουν από όλη την περιοχή για να διαχειριστούν την εισροή διαδηλωτών, οι οποίοι θα κρατηθούν μακριά από το στάδιο και θα συγκεντρωθούν στο κέντρο της πόλης.

Εν τω μεταξύ, λόγω αυτού του κλίματος συναγερμού, ή πώληση εισιτηρίων δεν προχωράνε, με μόνο 4.000 εισιτήρια να έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα, με την FIGC να προσπαθεί να εμπλέξει Σχολεία και Αθλητικούς Συλλόγους για να γεμίσει τις κερκίδες.