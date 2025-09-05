Αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την φανέλα της εθνικής Αργεντινής σε εντός έδρας αναμέτρηση

Ανεξίτηλα χαραγμένη θα μείνει στην μνήμη του Λιονέλ Μέσι η 5η Σεπτεμβρίου 2025, καθώς τα ξημερώματα ο «pulga» αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την φανέλα της εθνικής Αργεντινής σε εντός έδρας αναμέτρηση και συγκεκριμένα στο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες.

Ο «τελευταίος χορός» του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της σύγχρονης εποχής, συνοδεύθηκε από μία εξαιρετική εμφάνιση, με τον αρχηγό της «αλμπισελέστε» να σκοράρει δις και να οδηγεί την παγκόσμια πρωταθλήτρια σε μία άνετη νίκη επί της Βενεζουέλας με 3-0, στο πλαίσιο της 17ης και προτελευταίας αγωνιστικής για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 στην ζώνη της Νότιας Αμερικής.

Ο 38χρονος οκτάκις κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» δεν έχει δώσει καμία ένδειξη για το πότε σκοπεύει να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, αλλά πρόσφατα δήλωσε ότι ο αγώνας εναντίον της Βενεζουέλας θα είναι ο τελευταίος του μπροστά στους συμπατριώτες του.

Ο Μέσι άνοιξε το σκορ στο 39ο λεπτό, αξιοποιώντας μια πάσα του Χουλιάν Άλβαρεζ σε μια γρήγορη αντεπίθεση και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της πάνω δεξιά γωνίας του Ρόμο. Η Αργεντινή διατήρησε την αδιάκοπη πίεσή της και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Μέσι να παραμένει το επίκεντρο. Το δεύτερο γκολ σημείωσε στο 76ο Λαουτάρο Μαρτίνες και τέσσερα λεπτπά αργότερα, ο Μέσι διαμόρφωσε το τελικό σκορ, από ασίστ του Τιάγκο Αλμάντα.

«Το να μπορώ να τελειώσω έτσι εδώ με τον λαό μου, είναι αυτό που πάντα ονειρευόμουν», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Μέσι μετά τον αγώνα και πρόσθεσε: «Για πολλά χρόνια είχα την αγάπη των οπαδών της Μπαρτσελόνα και το όνειρό μου ήταν να την έχω και εδώ στην χώρα μου».

Ερωτηθείς για την πιθανή αποχώρησή του από τα γήπεδα, ο Μέσι, απάντησε: «Δεν είναι κάτι που μου αρέσει, δεν το θέλω και δεν το περιμένω. Αλλά ο χρόνος περνάει και έχουν περάσει πολλά χρόνια».

Ο Μέσι είχε έντονα συναισθήματα, ακούγοντας την αποθέωση από τις κερκίδες, και μάλιστα δάκρυσε τόσο στην προθέρμανση, όσο και στην ανάκρουση του Εθνικού ύμνου όπου είχε μαζί του τα παιδιά του.

I don’t want to know how I will handle in his very last game because I am in tears now for his last Argentina home game. I keep having flashbacks to 2006 when I first saw his Argentina debut at the World Cup…🥹

pic.twitter.com/u8ccVJmc6S — Messi Fanatic (@MessiFanatic_) September 4, 2025

😭🇦🇷 Leo Messi couldn’t hold back the emotions during the national anthem…

The whole world feels this moment 💔🐐 If this is truly the last dance at home, what a legendary journey it has been 🙌✨#MessiDay #Messi #Argentina pic.twitter.com/pyAwsnmP1g — Truth Vibe ⭐ (@GlobeStoryHQ) September 5, 2025

Η «αλμπισελέστε» βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 38 βαθμούς και θα φιλοξενηθεί από τον Ισημερινό την ερχόμενη Τρίτη στον τελευταίο αγώνα του ομίλου. Η Βενεζουέλα, έβδομη στη βαθμολογία με 18 βαθμούς, θα φιλοξενήσει την Κολομβία με στόχο να παραμείνει στην θέση των διηπειρωτικών πλέι οφ, με την Βολιβία να βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω της.

Σε άλλους αγώνες της Πέμπτης, η Βραζιλία ανέβηκε στη δεύτερη θέση με 28 βαθμούς μετά τη νίκη με 3-0 επί της Χιλής στο στάδιο «Μαρακανά». Ο Εστεβάο άνοιξε το σκορ, ενώ οι Λούκας Πακέτα και Μπρούνο Γκιμαράες, πέτυχαν τα άλλα δύο τέρματα για την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι.

Παράλληλα, η Ουρουγουάη ανέβηκε στην τρίτη θέση με 27 βαθμούς μετά τη νίκη με 3-0 επί του Περού χάρη στα γκολ των Ροντρίγκο Αγκίρε, Τζορτζιάν ντε Αρασκαέτα και Φεντερίκο Βίνας και προκρίθηκε στην τελική φάση του Μουντιάλ, όπως και ο Ισημερινός που έπεσε στην τέταρτη θέση με 26 βαθμούς μετά από την «λευκή» ισοπαλία με την Παραγουάης, που επίσης προκρίθηκε στο Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Η Κολομβία εξασφάλισε επίσης την πρόκριση με νίκη με 3-0 επί της Βολιβίας. Οι Χάμες Ροντρίγκεζ, Ζον Κόρντομπα και Χουάν Φερνάντο Κιντέρο σκόραραν για τους «Los Cafeteros», που οποίοι βρίσκονται στην πέμπτη θέση της κατάταξης με 25 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα για την 17η και προτελευταία αγωνιστική:

Ουρουγουάη-Περού 3-0

Αργεντινή-Βενεζουέλα 3-0

Κολομβία-Βολιβία 3-0

Παραγουάη-Ισημερινός 0-0

Βραζιλία-Χιλή 3-0

Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

1. Αργεντινή 38 βαθμοί

2. Βραζιλία 28

3. Ουρουγουάη 27

4. Ισημερινός 26

5. Κολομβία 25

6. Παραγουάη 25

7. Βενεζουέλα 18

8. Βολιβία 17

9. Περού 12

10. Χιλή 10

* Τρεις βαθμοί έχουν αφαιρεθεί από τον Ισημερινό λόγω χρησιμοποιησης παίκτη που είχε διαβατήριο με ψευδή στοιχεία.