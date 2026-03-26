Το Κόσοβο έκανε την έκπληξη στα ευρωπαϊκά play off για πρόκριση στο Μουντιάλ, καθώς πέρασε από τη Μπρατισλάβα με το 4-3 επί της Σλοβακίας. Τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ είχαν οι Κοσοβάροι που πλέον προετοιμάζονται για τον… αγώνα της ζωής τους, την προσεχή Τρίτη (31/3) εναντίον της Τουρκίας στην Πρίστινα. Θα καταφέρουν, άραγε, προκριθούν στους τελικούς του Μουντιάλ 2026, μόλις δέκα χρόνια μετά την πλήρη ενσωμάτωσή τους στη FIFA; Η πρώτη επίσημη διοργάνωση στην οποία έλαβαν μέρος, ήταν το 2016, στούς προκριματικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου 2018.

Η Δανία «καθάρισε» μέσα σε ένα δεκάλεπτο (49΄-59΄) τη Βόρεια Μακεδονία με 3-0 και έκλεισε «ραντεβού», ενώ στη Βαλένθια ο Βίκτορ Γκιοκέρες έκανε «πάρτι» απέναντι στην Ουκρανία και με χατ-τρικ «υπέγραψε» το 3-1 της Σουηδίας.

