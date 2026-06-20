Ενενήντα έξι χρόνια μετά την πρώτη σέντρα στην ιστορία του θεσμού, το Παγκόσμιο Κύπελλο φτάνει σε έναν ακόμη σταθμό. Αύριο το πρωί (21/6, 07:00) στο Μοντερέι, η αναμέτρηση Τυνησίας και Ιαπωνίας για τον 6ο όμιλο θα είναι ο 1.000ος αγώνας στα χρονικά της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, κλείνοντας έναν κύκλο γεμάτο μεγάλες στιγμές που έχουν χαράξει τη μνήμη των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο.

Πριν φτάσει η ώρα της επετειακής αναμέτρησης, το πρόγραμμα σήμερα προσφέρει δύο κρίσιμα ραντεβού. Στις 20:00 η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία σε ένα ματς που έχει χαρακτήρα τελικού για την κορυφή του 6ου ομίλου, καθώς οι Σκανδιναβοί ξεκίνησαν τη διοργάνωση με ισοπεδωτική πεντάρα επί της Τυνησίας και βρίσκονται μόνοι πρώτοι, ενώ οι Ολλανδοί παραμένουν στο +1 μετά την ισοπαλία τους με την Ιαπωνία.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr