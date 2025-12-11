Η οργάνωση Football Supporters Europe (FSE) εξέφρασε την αγανάκτησή της για τα «εξωφρενικά τιμολόγια» που σκοπεύει να εφαρμόσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) για τα εισιτήρια του Μουντιάλ 2026, όπως ανέφερε την Πέμπτη (11/12) σε ανακοίνωσή της.

Η FSE δηλώνει «κατάπληκτη» από «τις αστρονομικές τιμές που επιβάλλει η FIFA στους πιο πιστούς φιλάθλους», δηλαδή σε εκείνους που μπορούν να αγοράσουν το εισιτήριό τους μέσω της ομοσπονδίας τους ώστε να ακολουθήσουν την εθνική τους ομάδα μέσω των εισιτηρίων που ονομάζονται PMA (Participating Member Association allocation).

Η ένωση φιλάθλων ζητά από τη FIFA να «αναστείλει άμεσα τις πωλήσεις εισιτηρίων PMA», να «κινήσει διαδικασία διαβούλευσης» και να «αναθεωρήσει τις τιμές των εισιτηρίων» μέχρι να βρεθεί «μια λύση που θα σέβεται την παράδοση, την καθολικότητα και την πολιτιστική σημασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της FSE, η οποία ισχυρίζεται ότι είδε «τις τιμολογιακές κλίμακες που δημοσιεύονται σταδιακά και εμπιστευτικά από τη FIFA», το να ακολουθήσει ένας φίλαθλος την εθνική του ομάδα από τον πρώτο αγώνα μέχρι τον τελικό «θα κόστιζε τουλάχιστον 6.900 δολάρια (περίπου 6.000 ευρώ)», «δηλαδή σχεδόν πέντε φορές περισσότερο από ό,τι στο Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ».

«Για να προστεθεί και το γεγονός πως «η χαμηλότερη κατηγορία τιμών δεν θα είναι διαθέσιμη» για τα εισιτήρια PMA, καθώς αυτές οι θέσεις θα κρατηθούν «για τη γενική πώληση, η οποία θα υπόκειται σε δυναμική τιμολόγηση. Πρόκειται για μια τεράστια προδοσία της παράδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που αγνοεί τη συμβολή των φιλάθλων στο θέαμα», κατέληξε η FSE.

Ο φάκελος υποψηφιότητας που είχε δημοσιευθεί το 2018 υποσχόταν εισιτήρια από 21 δολάρια (18 ευρώ). «Πού βρίσκονται αυτά τα εισιτήρια σήμερα;», αναρωτήθηκε η οργάνωση.