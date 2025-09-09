Μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, όμως η Νορβηγία μοιάζει ασταμάτητη στους προκριματικούς του Μουντιάλ 2026. Με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να πραγματοποιεί «διαστημική» εμφάνιση, οι «βίκινγκς» σκόρπισαν με ρεκόρ 11-1 τη Μολδαβία και βρίσκονται στην κορυφή του 9ου ομίλου με 5 στις 5 νίκες και 24-3 τέρματα! Ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε 5 γκολ, ξεπερνώντας σε μέσο όρο το ένα ανά συμμετοχή. Έχει σκοράρει πλέον 48 φορές σε 45 συμμετοχές με τη Νορβηγία που έχει έξι συνεχόμενες νίκες μέσα στο 2025. Στο αποψινό ματς «έλαμψε» και ο Τέλο Άσγκααρντ της Ρέιντζερς, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 64΄ και πέτυχε τέσσερα γκολ! Ήταν η μεγαλύτερη νίκη των Νορβηγών στα χρονικά, ξεπερνώντας το 10-0 εναντίον του Σαν Μαρίνο το 1992.

Σε επίπεδο προκριματικών παγκοσμίου κυπέλλου, το 11-1 αποτελεί τη δεύτερη ευρύτερη νίκη όλων των εποχών, με το ίδιο σκορ να έχει σημειωθεί σε ματς Ουγγαρία-Ελλάδα το 1938. Μεγαλύτερη είναι το 12-0 της Γερμανίας εναντίον της Κύπρου το 1969.

Παρεμπιπτόντως, ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία του ποδοσφαίρου σε επίπεδο εθνικών ομάδων, συνεχίζει το… βιολί του. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε ένα γκολ στη νίκη της Πορτογαλίας 3-2 στην Ουγγαρία, με ένα πέναλτι το οποίο ήταν το 142ο γκολ σε 224 διεθνείς συμμετοχές.

Επίσης, η Αγγλία πέρασε σα «σίφουνας» από το Βελιγράδι, συντρίβοντας 5-0 τη Σερβία με πέντε διαφορετικούς σκόρερ. Πέντε νίκες για τα «τρία λιοντάρια» που ακόμα δεν έχουν δεχθεί γκολ (13-0)! Τέλος, η Κύπρος κατάφερε να επιστρέψει από μειονέκτημα δύο τερμάτων και να πάρει ισοπαλία 2-2 από τη Ρουμανία στο ΓΣΠ της Λευκωσίας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:

1ος Όμιλος

Λουξεμβούργο-Σλοβακία 0-1 (90′ Ρίγκο)

Γερμανία-Βόρεια Ιρλανδία 3-1 (7′ Γκνάμπρι, 69′ Αμίρι, 72′ Βιρτς – 34′ Πράις)

2ος Όμιλος

Κόσοβο-Σουηδία 2-0 (26΄ Ρετσμπεκάι, 42΄ Μουρίκι)

Ελβετία-Σλοβενία 3-0 (18΄ Ελβέντι, 33΄ Εμπολό, 38΄ Εντόι)

3ος Όμιλος

Λευκορωσία-Σκωτία 0-2 (43΄ Άνταμς, 65΄αυτ. Βολκόφ)

Ελλάδα-Δανία 0-3 (33΄ Ντάμσγκααρντ, 62΄ Αντ. Κρίστενσεν, 81΄ Χόιλουντ)

4ος Όμιλος

Αζερμπαϊτζάν-Ουκρανία 1-1 (72΄ πέν. Μαχμούντοφ – 51΄ Σουντάκοφ)

Γαλλία-Ισλανδία 2-1 (45΄πεν. Εμπαπέ, 62΄ Μπαρκολά – 21΄ Άντρι Γκούντγιονσεν)

5ος Όμιλος

Γεωργία-Βουλγαρία 3-0 (30΄ Κβαρατσκέλια, 44΄ Γκαγκνίτζε, 66΄ Μικαουτάτζε)

Τουρκία-Ισπανία 0-6 (6′,62′ Πέδρι, 22′,45’+1, 57′ Μερίνο, 53′ Τόρες)

6ος Όμιλος

Αρμενία-Ιρλανδία 2-1 (45΄+1΄ πέν. Σπερτσιάν, 51΄ Ράνος – 57΄ Φέργκιουσον)

Ουγγαρία-Πορτογαλία 2-3 (21΄,84΄ Βάργκα – 36΄ Μπερνάρντο Σίλβα, 58΄πεν. Ρονάλντο, 86΄ Κανσέλο)

7ος Όμιλος

Λιθουανία-Ολλανδία 2-3 (36′ Γκινέιτις, 43′ Γκιρντβάινις – 11′, 64′ Ντεπάι, 33′ Τίμπερ)

Πολωνία-Φινλανδία 3-1 (27′ Κας, 45’+2 Λεβαντόφσκι, 55′ Καμίνσκι – 88′ Κάλμαν)

Ρεπό: Μάλτα

8ος Όμιλος

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Αυστρία 1-2 (50΄ Τζέκο – 49΄ Ζάμπιτσερ. 65΄ Λάιμερ)

Κύπρος-Ρουμανία 2-2 (29΄ Λοϊζου, 76΄ Χαραλάμπους – 2΄, 18΄ Ντράγκους)

Ρεπό: Σαν Μαρίνο

9ος Όμιλος

Ισραήλ-Ιταλία 4-5 (16΄αυτ. Λοκατέλι, 52΄,89΄ Πέρετζ, 87΄αυτ. Μπαστόνι – 40΄, 54΄ Κεν, 59΄ Πολιτάνο, 81΄ Πολιτάνο, 90+1΄ Τονάλι)

Νορβηγία-Μολδαβία 11-1 (6΄ Μίρε, 11΄, 36΄, 43΄, 52΄, 83΄ Χάαλαντ, 45+1΄ Όντεγκααρντ 67΄, 76΄, 79΄πεν., 90+1΄ Άασγκαρντ – 74΄αυτ. Όστιγκαρντ)

Ρεπό: Εσθονία

10ος Όμιλος

Βόρεια Μακεδονία-Λιχτενστάιν 5-0 (15′ Ελμας, 52′ Μπάρντι, 56′ Τσουρλίνοφ, 83′ Καμίλι, 90′ Στανκόβσκι)

Βέλγιο-Καζακστάν 6-0 (42′, 84′ Ντε Μπρόινε, 44′, 60′ Ντοκού, 51′ Ράσκιν, 87′ Μενιέρ)

Ρεπό: Ουαλία

11ος Όμιλος

Αλβανία-Λετονία 1-0 (25΄πεν. Ασλάνι)

Σερβία-Αγγλία 0-5 (33΄ Κέιν, 35΄ Μαντουέκε, 52΄ Κόνσα, 75΄ Γκέι, 90΄πεν. Ράσφορντ)

Ρεπό: Ανδόρα

12ος Όμιλος

Γιβραλτάρ-Νησιά Φαρόε 0-1 (68΄ Άγκναρσον)

Κροατία-Μαυροβούνιο 4-0 (35΄ Γιάκιτς, 51΄ Κράμαριτς, 85΄αυτ. Κουτς, 90+2΄ Πέρισιτς)

Ρεπό: Τσεχία