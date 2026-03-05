Έντονη είναι η συζήτηση αναφορικά με το αν η FIFA αυξήσει τον αριθμό των παικτών που μπορεί να καλέσει κάθε εθνική ομάδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7), σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Η συζήτηση… ακολουθεί την αύξηση των ομάδων στο κορυφαίο τουρνουά ποδοσφαίρου από 32 σε 48 ομάδες.

Τον περασμένο Οκτώβριο, συζητήθηκε η επέκταση του αριθμού των παικτών στα ρόστερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τη FIFA από 26 σε 30, ακολουθώντας το παράδειγμα της UEFA, η οποία επέτρεψε την κλήση 26 παικτών, αντί για 23, για το Euro 2024.

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Βαρκελώνης «Mundo Deportivo», οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι αυτή η επιλογή είναι απίθανο να εξεταστεί και τα ρόστερ θα παραμείνουν ως έχουν.