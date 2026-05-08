Η FIFA αποφάσισε να άρει τη μεταφορά τιμωριών στην τελική φάση του Μουντιάλ. Η απόφαση αφορά τις κόκκινες κάρτες που έλαβαν οι παίκτες κατά τη διάρκεια των προκριματικών γύρων.

Αυτό σημαίνει ότι ο Αργεντινός αμυντικός Νικολάς Οταμέντι και ο μέσος του Ισημερινού Μοϊσές Καϊσέδο θα μπορέσουν να αγωνιστούν στους εναρκτήριους αγώνες των εθνικών τους ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 (11/6-19/7).

Εν τω μεταξύ, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA) διέρευσε, επικαλούμενη την FIFA, ότι «οι οι κίτρινες κάρτες και τυχόν εκκρεμείς τιμωρίες ενός ή δύο αγώνων που προκύπτουν από τιμωρίες που έλαβαν σε αγώνες του προκριματικού γύρου δεν θα μεταφέρονται στην τελική διοργάνωση.

Η απόφαση θα ισχύει μόνο σε περιπτώσεις όπου οι κόκκινες κάρτες δόθηκαν «για την αποτροπή ενός γκολ ή μιας σαφούς ευκαιρίας για γκολ για την αντίπαλη ομάδα ή για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο φάουλ».